Asaltos exprés sacuden los caminos Michoacán: Delincuentes arrasan con camión con 6 toneladas de aguacate, así como 2 camionetas de lujo en Pátzcuaro, Lagunillas y Ario

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2025 a las 23:57:58

Pátzcuaro, Mich., a 4 de noviembre de 2025.- Michoacán vuelve a encender las alarmas. En unas horas, tres violentos robos sacudieron diferentes vialidades del estado, dejando a transportistas, automovilistas y vecinos sumidos en el miedo ante la descarada operación de grupos armados que actúan con absoluta impunidad.

Seis toneladas de aguacate desaparecen en un asalto quirúrgico en la Siglo XXI

La tarde de este martes, el corredor más temido del estado volvió a hacer honor a su reputación. Eran las 17:52 horas cuando un transportista que circulaba por el km 62 de la Autopista Siglo XXI, en el tramo que pasa por el municipio de Pátzcuaro, fue interceptado por un camión tipo rabón.

De él descendieron varios sujetos armados, quienes lo encañonaron y despojaron de 237 cajas de aguacate, cerca de 6 toneladas de producto, en una operación tan rápida como intimidante. Los delincuentes huyeron sin dejar rastro, llevándose consigo mercancía valuada en cientos de miles de pesos, mientras el operador solo pudo ver cómo su carga desaparecía en cuestión de minutos.

Desaparecen una Jeep Mojave en la Pátzcuaro–Morelia: comando armado intercepta a automovilista

Apenas dos horas después, el pánico se trasladó al Km 27 de la carretera Pátzcuaro–Morelia, en la zona de Ojo de Pastores, municipio de Lagunillas, donde un comando armado despojó a una conductora de su vehículo.

El ataque ocurrió alrededor de las 19:50 horas, cuando la propietaria fue sorprendida por sujetos armados que, en segundos, le arrebataron su Jeep Mojave modelo 2021, color blanco.

No hay información sobre el vehículo en el que huyeron los responsables, lo que eleva la incertidumbre sobre su alcance y movilidad.

Ni los talleres se salvan: roban una Ford Raptor afuera de un local en Ario de Rosales

Como si el caos no fuera suficiente, a las 21:00 horas, la Comisaría Regional de Pátzcuaro recibió otro reporte inquietante, esta vez en el municipio de Ario de Rosales.

Una Ford F-150 Raptor roja, modelo 2013, fue robada a mano armada afuera de un taller mecánico ubicado sobre el bulevar Francisco J. Múgica.

La víctima apenas había dejado la unidad para mantenimiento cuando sujetos armados llegaron, amenazaron y se llevaron el vehículo sin que nadie pudiera intervenir.

La Policía Municipal informó que, pese al operativo inicial, no se registran novedades relevantes y los responsables permanecen prófugos.

Un Michoacán sitiado por el crimen

Transportistas despojados en plena autopista, automovilistas amagados en carreteras centrales y robos a mano armada afuera de comercios: tres ataques distintos, un mismo patrón de violencia.

La jornada del 4 de noviembre dejó claro que las carreteras michoacanas no solo están tomadas por el crimen, sino que los grupos armados operan con precisión, movilidad y absoluta libertad, mientras los ciudadanos siguen preguntándose quién controla realmente las rutas del estado.