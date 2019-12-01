Hieren de 3 balazos a una mujer en Apatzingán, Michoacán

Apatzingán, Mich., a 5 de noviembre de 2025.- La tranquilidad de la colonia Rubén Jaramillo se vio rota la noche de este martes cuando una mujer fue atacada a balazos por individuos que lograron escapar antes de que llegaran las autoridades. La víctima, identificada como Carmen, de 31 años, permanece hospitalizada tras recibir tres impactos de arma de fuego.

El ataque ocurrió en el cruce de Amado Nervo y Joaquín Fernández de Lizardi, donde vecinos escucharon varias detonaciones y, al salir, encontraron a la mujer herida en la vía pública. De inmediato, alertaron al número de emergencias, aunque personas cercanas a la víctima optaron por trasladarla en un vehículo particular hacia un hospital local para recibir atención urgente.

Cuando los elementos de la Policía Municipal arribaron a la zona, fueron informados de que la víctima ya no se encontraba en el sitio. Los agentes se dirigieron al nosocomio, donde lograron entrevistarse con familiares que confirmaron tanto su identidad como las lesiones sufridas.

Testigos señalaron que los responsables se dieron a la fuga a bordo de un vehículo no identificado, sin dejar rastro. Hasta el momento no se ha determinado el motivo del atentado.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán ya fue notificada y ha iniciado las diligencias correspondientes para esclarecer el ataque y ubicar a los agresores. Peritos y agentes investigadores trabajarán en la recolección de indicios y declaraciones para avanzar en la carpeta de investigación.

Las autoridades no han descartado ninguna línea de investigación y mantienen hermetismo en torno al caso.