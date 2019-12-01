Subraya ISSSTE importancia de la detección temprana para combatir el cáncer de mama 

Ciudad de México, a 20 de octubre de 2025.- En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que se conmemora el 19 de octubre, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a cargo del director general Martí Batres Guadarrama, subraya la importancia de la detección temprana, por lo que invita a la población femenina a acudir a su clínica para obtener un diagnóstico y tratamiento oportuno, a efecto de combatir esta patología.

En esta importante etapa de detección, destaca la labor del equipo de especialistas del Centro de Atención Integral a la Mujer (CAIM) del Hospital Regional “Lic. Adolfo López Mateos”, donde en el último año se ha beneficiado a casi 8 mil mujeres con la realización de mastografías.

La jefa del CAIM, Guinivere López Tecamachaltzi, detalló que el centro cuenta con espacios para realizar estudios de mastografía, ultrasonido mamario y biopsias, las cuales permiten detectar a tiempo lesiones que puedan poner en riesgo la salud de las mujeres.

“Hemos sido un centro de referencia en el que realizamos mastografías, tanto de tamizaje, es decir pacientes que no tienen ningún síntoma, y la mastografía, en quienes sí tienen; también hemos llevado a cabo 5 mil 400 ultrasonidos mamarios y 624 biopsias mamarias”, precisó.

La especialista en radiología oncológica subrayó que el CAIM trabaja de la mano con el servicio de cirugía para atender, a través de intervenciones y radioterapias, a mujeres que han sido diagnosticadas con cáncer de mama.

López Tecamachaltzi comentó que el equipo de salud del CAIM está conformado por médicas, médicos, técnicas radiólogas, enfermeras y personal administrativo, quienes brindan atención médica de calidad a todas las derechohabientes.

“Tratamos, además, de integrar en nuestro equipo a médicos especialistas que están en formación; somos también un centro que realiza formación de médicos especialistas en imagen de la mama y tratamos de que sea un aprendizaje pero al mismo tiempo una aplicación de estos conocimientos”, compartió.

Finalmente, López Tecamachaltzi resaltó que detectar lesiones a tiempo es fundamental para iniciar un tratamiento, por lo que hizo un llamado a las mujeres a realizarse estudios de mastografía regularmente.

“Hacer un llamado a las pacientes para que puedan realizar su mastografía, que no

tengan miedo por realizársela y también sepan que están en manos de personas, de médicos con experiencia que cuidan de ustedes y de su salud", expresó.