Sin indicios de complicidad de Policía Municipal de Uruapan en asesinato de Carlos Manzo: Omar García Harfuch

Ciudad de México, 3 de noviembre del 2025.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, aseguró que hasta el momento no existe ningún indicio que vincule a la Policía Municipal de Uruapan en el asesinato de su alcalde, Carlos Manzo Rodríguez.

Desde Palacio Nacional, en la tradicional conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, García Harfuch indicó que se trabaja de manera estrecha con la Fiscalía General del Estado de Michoacán para esclarecer el asesinato del presidente municipal uruapense.

“Al momento no se tiene ningún indicio de que el grupo cercano de la policía municipal que cuidaba al alcalde tenga un vinculo con delincuencia organizada, de hecho es uno de los propios escoltas el que mata al delincuente, al que priva de la vida al alcalde, son ellos los que reaccionan, estaban en su círculo primario”, declaró.

“Estamos trabajando en conjunto, de manera muy estrecha con la Fiscalía del estado de Michoacán, al momento no hay ningún indicio de que los policías municipales, este grupo de la policía municipal que brindaba protección al señor alcalde haya tenido algo que ver”, sentenció sobre el tema.