Sin indicios de complicidad de Policía Municipal de Uruapan en asesinato de Carlos Manzo: Omar García Harfuch

Sin indicios de complicidad de Policía Municipal de Uruapan en asesinato de Carlos Manzo: Omar García Harfuch
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2025 a las 08:20:57
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 3 de noviembre del 2025.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, aseguró que hasta el momento no existe ningún indicio que vincule a la Policía Municipal de Uruapan en el asesinato de su alcalde, Carlos Manzo Rodríguez.

Desde Palacio Nacional, en la tradicional conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, García Harfuch indicó que se trabaja de manera estrecha con la Fiscalía General del Estado de Michoacán para esclarecer el asesinato del presidente municipal uruapense.

“Al momento no se tiene ningún indicio de que el grupo cercano de la policía municipal que cuidaba al alcalde tenga un vinculo con delincuencia organizada, de hecho es uno de los propios escoltas el que mata al delincuente, al que priva de la vida al alcalde, son ellos los que reaccionan, estaban en su círculo primario”, declaró.

“Estamos trabajando en conjunto, de manera muy estrecha con la Fiscalía del estado de Michoacán, al momento no hay ningún indicio de que los policías municipales, este grupo de la policía municipal que brindaba protección al señor alcalde haya tenido algo que ver”, sentenció sobre el tema.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Muere adolescente tras ser alcanzada por una bala perdida en Turicato, Michoacán
Hallan cadáver calcinado en Puruándiro, Michoacán
En Morelia, Michoacán, muere motociclista tras sufrir accidente 
Ataque armado en pleno Centro de Zamora, Michoacán, deja un muerto y dos heridos
Más información de la categoria
Agresor de Manzo pudo ser menor de edad; hecho fue planeado: Torres Piña
EEUU planea ataques armados contra crimen organizado en territorio mexicano, asegura NBC
Guerra contra el crimen organizado no funcionó y no volverá: Claudia Sheinbaum tras asesinato de Carlos Manzo
Gobierno de México apoyó a Uruapan, hay vídeos de Carlos Manzo reconociéndolo: Claudia Sheinbaum
Comentarios