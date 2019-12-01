Ataque armado en pleno Centro de Zamora, Michoacán, deja un muerto y dos heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2025 a las 08:51:25

Zamora, Michoacán, 3 de noviembre del 2025.- La noche del domingo se registró un ataque armado en pleno Centro de Zamora, Michoacán, el cual dejó como saldo un joven muerto, así como padre e hija heridos, informaron fuentes policíacas.

Fue aproximadamente a las 21:10 horas cuando vecinos de la calle Independencia casi esquina con Vicente Guerrero reportaron a los números de emergencias lesionados por disparos de arma de fuego.

Minutos más tarde llegaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y Guardia Civil quienes encontraron a un hombre y su hija heridos dentro de un domicilio, por lo que solicitaron el apoyo de los cuerpos de auxilio.

Enseguida llegaron paramédicos de Rescate quienes auxiliaron a Luis G., H., de 55 años de edad, mejor conocido como "El Recios", quien se desempeña como barrendero del departamento de Aseo Público del H. Ayuntamiento de Zamora, mismo que presentaba lesiones en la cabeza.

También auxiliaron a su hija Reyna G., de 25 años de edad, quien resultó con una herida en la espalda y otra en la pierna izquierda, por lo que ambos fueron llevados a un nosocomio para su atención médica.

Mientras el joven José Gabriel G., E., de 20 años de edad fue trasladado a un nosocomio a bordo de un vehículo particular, donde más tarde falleció.

Al sitio llego el personal de la Fiscalía General del Estado quienes embalaron varios casquillos percutidos e iniciaron la carpeta de investigación.