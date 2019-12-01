Tiroteo afuera de panteón en Coyoacán deja al menos dos muertos

Tiroteo afuera de panteón en Coyoacán deja al menos dos muertos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2025 a las 08:41:00
Ciudad de México, a 3 de noviembre 2025.- Un tiroteo a las afueras de un panteón de la alcaldía Coyoacán en la Ciudad de México, dejó un saldo de al menos dos personas sin vida y una más lesionada, informaron las autoridades.

Cabe señalar que la agresión armada se desarrolló en plena celebración por el Día de Muertos.

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital (SSC),  indicó que el hecho se registró en el cementerio ubicado en la esquina de las calles Hidalgo y Santa Ana en San Francisco Culhuacán, además de que al parecer se trató de una agresión directa.

De igual forma, en la nota la dependencia comentó que las tres víctimas podrían formar parte de una organización criminal.

Asimismo, se detalló que los atacantes arribaron al sitio en una motocicleta y dispararon a quemarropa en contra de las tres personas.

Al lugar se movilizó personal policial, así como de paramédicos, los cuales confirmaron la muerte de dos hombres y trasladaron al lesionado a un hospital en estado grave.

Noventa Grados
