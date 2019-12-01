SSM llevará unidades móviles de mastografía a 10 municipios de Michoacán

Morelia, Michoacán, 4 de octubre de 2026.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) desplegará cuatro unidades móviles de mastografía que brindarán atención gratuita en localidades de 10 municipios de la entidad, del 5 al 10 de octubre, como parte de las acciones intensivas del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama.

Las jornadas comenzarán en la plaza principal de Yurécuaro los días 5, 6 y 7 de octubre y continuarán en Tlazazalca el 8 y 9. En Álvaro Obregón, las unidades darán servicio en la plaza principal el 5 de octubre; en la presidencia municipal, el 6; en el Centro de Salud de Emiliano Zapata, el 7; en la cancha de básquetbol de La Mina, el 8; y en el Centro de Salud de Tzinzimeo, el 9.

En Lázaro Cárdenas, las unidades se instalarán el 5 de octubre en la calle 29 de Julio, en la colonia Centro; el 6, en el Instituto de la Mujer; el 7, en la explanada principal; y el 9, en el fraccionamiento Las Torres. El servicio también estará disponible frente a las presidencias municipales de Áporo el 5 de octubre y Contepec el 6 y 7 de octubre, así como en las plazas principales de Juárez el 8 de octubre y Tuzantla el 9 de octubre.

Las jornadas concluirán el 10 de octubre en la plaza principal de Ario y en Cuitzeo, frente al DIF municipal. La SSM invita a las mujeres de 40 a 69 años a acudir a la sede más cercana a su domicilio en un horario de 9:00 a 18:00 horas. Se recomienda asistir con ropa cómoda de dos piezas y evitar el uso de desodorante, talco, perfume o crema en las axilas y el tórax.