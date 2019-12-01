SSM desplegará unidades móviles de mastografía en 11 municipios de Michoacán

SSM desplegará unidades móviles de mastografía en 11 municipios de Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2026 a las 16:48:37
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Morelia, Michoacán, 11 de octubre de 2026.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) desplegará sus unidades móviles de mastografía en 11 municipios del 12 al 17 de octubre, con el objetivo de fortalecer la detección oportuna del cáncer de mama y acercar servicios de salud de alta especialidad a distintas regiones del estado.

Las unidades brindarán atención en la plaza principal de Churintzio los días 12 y 13 de octubre; posteriormente, se trasladarán a la plaza principal de Zináparo el 14 y 15 y finalizarán el recorrido por esta región el 16 de octubre en la plaza principal de La Piedad.

Asimismo, se atenderá el 12 de octubre en la plaza principal de la localidad de Tanaco y el 13 de octubre en el Hospital Integral de Cherán. El 14 y 15 de octubre estarán instaladas en la Estancia de la Mujer de Gabriel Zamora, y el 16 de octubre en la plaza principal de la localidad de San Ángel, en Ziracuaretiro.

El municipio de Lázaro Cárdenas contará con un despliegue amplio: el 12 de octubre la atención se otorgará en la escuela primaria “Revolución” de la colonia Lucio Cabañas; el 13 en el Centro de Salud de la cabecera municipal; el 14 de octubre en las instalaciones del Batallón 82 de Infantería; el 15 en la explanada municipal, y el 16 de octubre en la primaria “12 de Octubre” de la colonia Ricardo Flores Magón.

El 12 de octubre atenderán frente a la presidencia municipal de Irimbo; el 13, frente a la alcaldía de Senguio; y los días 14 y 15, en las instalaciones del DIF municipal de Zitácuaro. La jornada concluirá el 17 de octubre con la instalación de una unidad móvil en la Universidad Vasco de Quiroga (UVAQ), en Morelia.

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