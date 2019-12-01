SSM activa operativo de Cuaresma; vigilará venta de pescados y mariscos

Morelia, Michoacán, 18 de febrero de 2026.- Con el inicio de la Cuaresma, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) activó un operativo de vigilancia sanitaria en toda la entidad para prevenir enfermedades por el consumo de pescados y mariscos en mal estado. A través de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), se intensificarán las inspecciones para garantizar que los productos que llegan a la mesa de las familias michoacanas cumplan con las normas de higiene y calidad.

El plan contempla la supervisión de 400 establecimientos, incluyendo mercados, puestos ambulantes y centros de abasto dedicados a la venta y preparación de alimentos pesqueros. Además, personal sanitario realizará cerca de 350 muestreos de alimentos y agua para verificar el cumplimiento de los estándares de seguridad establecidos por la normativa vigente.

El secretario de Salud, Elías Ibarra Torres, destacó la importancia de que la población adquiera productos del mar en sitios regulados y verifique que presenten características de frescura como olor agradable, textura firme, ojos brillantes y agallas rojizas, además recomendó mantenerlos en adecuada refrigeración hasta el momento de su preparación.

En tanto, el comisionado estatal de Coepris, Hebert Flores Leal, informó que se intensificará la revisión de las prácticas de higiene, conservación y manejo de alimentos en pescaderías, mercados y restaurantes, así como la calidad del agua utilizada en establecimientos considerados de mayor riesgo sanitario, para garantizar que sea apta para el consumo humano.