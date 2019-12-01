SimiPet Care de Farmacias Similares llega a Puebla; atenderán a perros y gatos 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Agosto de 2025 a las 16:14:00
Puebla, Puebla, a 20 de agosto de 2025.- Se dio a conocer que el próximo 29 de agosto del año en curso, llegará “SimiPet Care” a Puebla, este, será un consultorio de Farmacias Similares pero especializado para la atención de perros y gatos, prometen será una opción bastante económica para la atención de las mascotas.

Afirmaron que, los servicios que ofrecerán serán los siguientes: 

  • Consultas Generales
  • Curaciones
  • Aplicación de vacunas
  • Asesoría nutricional
  • Chequeo de glucosa
  • Desparasitación
  • Estética canina 
  • Certificación de viaje
  • Esterilización para perros y gatos 

Prometen que esta nueva opción será de calidad y bastante económica, además, también contarán con análisis clínicos y cirugías de estas especies, siendo por el momento, especializadas únicamente para perros y gatos. 

La ubicación de este SimiPet Care, será en la Diagonal Defensores de La República a un costado de la “China Poblana”, en Puebla. 

En las sucursales se encontrarán médicos veterinarios zootecnistas titulados y con cédula profesional, esto para garantizar la atención que reciban las mascotas, con un servicio de calidad.
La cadena espera abrir más de 100 sucursales al terminar el año, y hasta el momento esta sucursal sería la sexta en toda la república, ya que en Ciudad de México, ya se encuentran operando cuatro sucursales, y en el Estado de México otra más.

