SimiPet Care de Farmacias Similares llega a Puebla; atenderán a perros y gatos 

Puebla, Puebla, a 20 de agosto de 2025.- Se dio a conocer que el próximo 29 de agosto del año en curso, llegará “SimiPet Care” a Puebla, este, será un consultorio de Farmacias Similares pero especializado para la atención de perros y gatos, prometen será una opción bastante económica para la atención de las mascotas.
Afirmaron que, los servicios que ofrecerán serán los siguientes:
- Consultas Generales
- Curaciones
- Aplicación de vacunas
- Asesoría nutricional
- Chequeo de glucosa
- Desparasitación
- Estética canina
- Certificación de viaje
- Esterilización para perros y gatos
Prometen que esta nueva opción será de calidad y bastante económica, además, también contarán con análisis clínicos y cirugías de estas especies, siendo por el momento, especializadas únicamente para perros y gatos.
La ubicación de este SimiPet Care, será en la Diagonal Defensores de La República a un costado de la “China Poblana”, en Puebla.
En las sucursales se encontrarán médicos veterinarios zootecnistas titulados y con cédula profesional, esto para garantizar la atención que reciban las mascotas, con un servicio de calidad.
La cadena espera abrir más de 100 sucursales al terminar el año, y hasta el momento esta sucursal sería la sexta en toda la república, ya que en Ciudad de México, ya se encuentran operando cuatro sucursales, y en el Estado de México otra más.