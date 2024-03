Si visitas las playas michoacanas evita ahogamientos con estos consejos

Morelia, Michoacán, 30 de marzo de 2024.- En la playa tú puedes prevenir los ahogamientos, si evitas nadar en la profundidad del mar, ya que la corriente marina tiene la capacidad de arrastrarte, nadie te logra escuchar a esa distancia y existen peligros como piedras filosas.



El exhorto de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) es que el agua no rebase las rodillas en el caso de niñas y niños ni la cintura en oas personas adultas; además, quienes no sepan nadar deben evitar ingresar a las zonas profundas.



También se debe evitar el nado si se han consumido bebidas alcohólicas, lo cual es sumamente peligroso; también se debe respetar los señalamientos y horarios establecidos por las autoridades locales y en caso de haber comido, es necesario esperar al menos dos horas para ingresar al agua.



Otrasrecomendaciones son: elige áreas que cuenten con guardavidas o personal de rescate; las niñas y niños siempre deben estar acompañados por un adulto, siempre deben llevar puesto su chaleco salvavidas en todo momento.



Si no estás capacitado, por ningún motivo intentes rescatar a una persona en peligro de ahogamiento. Solicita ayuda inmediatamente al personal de rescate si ves a alguien en peligro o llama al 911.



Hasta el momento los paramédicos de Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) de la SSM han atendido a tres mujeres y un hombre que fueron arrastrados por la corriente marina, y a otro hombre por picadura de un erizo en las playas de la Costa Michoacana.