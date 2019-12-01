Sesiona Comité de Vigilancia Epidemiológica y de Seguridad en Salud de la Jurisdicción No. 3 de Querétaro

Cadereyta de Montes, Querétaro, 27 de octubre del 2025.- La Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro informa que se realizó la sesión ordinaria del Comité de la Jurisdicción Sanitaria No. 3 de Vigilancia Epidemiológica y de Seguridad en Salud, el cual verifica el cumplimiento de los procedimientos de los padecimientos y eventos sujetos a esta atenciónen los municipios de Cadereyta de Montes, Ezequiel Montes, Peñamiller, San Joaquín y Tolimán. Presidió la sesión el director Jurisdiccional, Hugo Calixto González.

Se analizó información epidemiológica sobre enfermedades prevenibles por vacunación, refugios temporales, gusano barrenador y dengue con la finalidad de orientar a la toma de decisiones.

Participaron los responsables de programas prioritarios estatales y jurisdiccionales, personal de Protección Civil y de las Comisiones de Salud de cada uno de los municipios.

La reunión estuvo bajo la coordinación de la responsable de Epidemiología Jurisdiccional, Ángeles Berenice Trejo Nieto.

