Sensibiliza CECA a estudiantes del CECYTEQ para la prevención del suicidio y el cuidado de la salud mental

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Diciembre de 2025 a las 07:28:29

Querétaro, Querétaro, 3 de diciembre del 2025.- A través de la Secretaría de Salud (SESA) del Estado de Querétaro, se informa que especialistas en psicología del Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA), impartieron nueve conferencias dirigidas a 740 estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro (CECYTEQ) Plantel 8 Menchaca, en el municipio de Querétaro.

Las sesiones se centraron en la sensibilización para la “Prevención del suicidio y autolesiones”.

El propósito de estas actividades fue fortalecer la salud mental de las y los jóvenes, proporcionar herramientas para el manejo saludable de las emociones y promover la detección temprana de señales de riesgo.

Asimismo, se enfatizó la importancia de acercarse a personas de confianza y profesionales de la salud cuando se experimenten situaciones de angustia, desesperanza o pensamientos de autolesión.

Al concluir las conferencias, se brindó información sobre los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones, espacios donde pueden recibir orientación, atención psicológica y acompañamiento oportuno.