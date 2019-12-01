Según ONG 8 de cada 10 adolescentes mexicanos desconoce algún método anticonceptivo

Ciudad de México, a 4 de septiembre 2025.- De acuerdo con un estudio de la organización civil Balance, ocho de cada 10 adolescentes mexicanos de entre 12 y 19 años desconoce algún método anticonceptivo.

En el marco del Día Mundial de la Salud Sexual, la ONG, organiza festival ‘El Vive tu Cuerpo’, dirigido a adolescentes y jóvenes de la diversidad sexogenérica, que se celebrará el sábado 6 de septiembre en el Parque Salesiano, en la colonia Anáhuac de la Ciudad de México.

Según cifras de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua (Ensatu) 2023, el 85 por ciento de adolescentes entre 12 y 19 años no ha escuchado hablar de algún método anticonceptivo, apuntó Camila Pizaña Aréchiga, oficial de Emancipación e Incidencia del programa Adolescentes, Autonomía y Sexualidad, de Balance.

Como respuesta, la especialista comentó que en el evento distribuirán distintos insumos de salud sexual, como unas “condo-latas”, que contienen condones internos y externos, un lubricante de sabor, un guante y una barrera bucal de látex, y un instructivo que explica qué son estos elementos y cómo usarlos.

Además, Pizaña Aréchiga puntualizó que el evento está dirigido a poblaciones jóvenes de la diversidad sexual y de género, quienes muchas veces carecen de espacios para crear comunidad de forma visible, segura e informada.

En ese sentido, informó que la población LGBTI+ de 15 a 19 años supera las 250 mil personas en México, lo que equivale al 15.6 por ciento de las más de cinco millones pertenencientes a la comunidad mayores de 15 años, según datos de la última Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (Endiseg) realizada por el Gobierno en 2021.

