Sector Salud de Michoacán ofrece apoyo psicológico gratuito las 24 horas

Morelia, Michoacán, 11 de octubre de 2026.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) recuerda a la población que ante una crisis de ansiedad, un cuadro depresivo o cualquier otro problema emocional, no está sola, ya que la entidad cuenta con el servicio gratuito y permanente de la línea telefónica “Hablemoos”, disponible en los números 443 314 1617 y 443 315 9037.

La SSM recomienda hacer uso de este servicio si se experimentan sentimientos prolongados de tristeza, vacío o desesperanza, así como ataques de pánico, taquicardia o angustia extrema. Asimismo, se aconseja buscar apoyo profesional ante episodios de estrés severo, insomnio recurrente, dificultad para concentrarse o ante la presencia de pensamientos autodestructivos.

La línea “Hablemoos” está disponible de manera continua las 24 horas del día y en ella atiende un equipo de profesionales de la psicología, quienes brindan orientación inmediata, escucha activa y contención en momentos críticos. De ser necesario, las y los especialistas canalizan a la persona usuaria a la unidad de salud más cercana que cuente con servicios de salud mental, a fin de ofrecerle seguimiento integral.

La SSM invita a la población a romper los estigmas en torno a la salud mental, recordar que el cuidado emocional es tan prioritario como la salud física y compartir estos números de contacto con familiares, amigos y vecinos para que más personas sepan que cuentan con un respaldo profesional en momentos difíciles.