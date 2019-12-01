Secretaría de Salud lleva a cabo vigilancia epidemiológica de enfermedades en temporada de calor

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 1 de septiembre de 2025.- La Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro invita a la población a reforzar las medidas de protección, así como la importancia de mantenerse hidratado e identificar síntomas y signos de golpe de calor o deshidratación con la finalidad de tratar a tiempo y evitar complicaciones.

Durante la presente temporada, del 16 de marzo al 30 de agosto de 2025 se mantiene con registro en el estado de Querétaro de seis casos de golpe de calor, uno en el municipio de Arroyo Seco, uno en Landa de Matamoros, uno en Pinal de Amoles y tres en Querétaro. Con relación a deshidratación se registró uno en el municipio de Colón y una quemadura en San Juan del Río.

A nivel nacional al 28 de agosto se han reportado 789 casos de golpe de calor, 662 de deshidratación y 39 casos de quemaduras, y se han notificado 56 defunciones por golpe de calor y una por deshidratación.

El golpe de calor es uno de los daños a la salud que puede afectar a la población, debido a la exposición prolongada a altas temperaturas ambientales, tiene como característica un incremento súbito de la temperatura corporal.

La población más vulnerable son los menores de cinco años y los mayores de 60 años. Se presenta cuando hay incapacidad de regular la temperatura corporal para poder disipar el calor del organismo, elevándose la temperatura corporal por encima de 41 grados Celsius, poniendo en riesgo la vida del paciente.

Dentro de los principales signos y síntomas del golpe de calor están: respiración rápida; ausencia de sudor en medio ambiente cálido; dolor de cabeza; ritmo cardíaco y pulso rápido; alteración del estado de conciencia, mucosas secas, llanto sin lágrimas, náuseas, vómito, calambres y convulsiones.

La deshidratación ocurre cuando se usa o se pierde más líquido del que se ingiere, y el cuerpo no tiene suficiente agua y otros fluidos para llevar a cabo sus funciones normales. Cualquier persona puede deshidratarse y es más peligrosa para los niños y los adultos mayores.

Toda persona con deshidratación debe recibir tratamiento de inmediato con sales de rehidratación oral (sobre de Vida Suero Oral), para reponer el líquido y los electrolitos perdidos; en los Centros de Salud se distribuyen de manera gratuita. Se presentan los siguientes signos y síntomas: astenia, adinamia, cefalea, náusea, taquicardia, temperatura corporal de 40 a 41ºC; piel caliente, seca y enrojecida, confusión mental, mucosas secas, saliva filante y llanto sin lágrimas.

Asimismo, se pueden presentar casos de quemadura solar la cual corresponde cuando una persona que, por exposición directa a la luz solar, presente quemaduras de diversos grados y extensión con uno o más de los siguientes signos y/o síntomas: edema de la piel, eritema, dolor local, aumento de la temperatura corporal, vesículas y ampollas.

La Secretaría de Salud de Querétaro emite las siguientes recomendaciones para esta temporada: