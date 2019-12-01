Secretaría de Salud de Querétaro invita a la población a protegerse contra la influenza

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2025 a las 16:13:44

Querétaro, Querétaro, 25 de octubre de 2025.- La Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro hace un llamado a la población a cuidar su salud durante la temporada invernal y acudir a vacunarse contra la influenza estacional. Esta medida preventiva está dirigida especialmente a mamás, papás o tutores de menores de seis a 59 meses de edad.

Además de personas adultas mayores de 60 años; embarazadas; personal de salud; así como a la población de cinco a 59 años que viva con condiciones de riesgo como diabetes mellitus, cardiopatías, cáncer, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, VIH u obesidad mórbida.

Para la temporada invernal 2025-2026, la meta estatal es aplicar 649 mil 406 dosis de vacuna contra la influenza. Hasta el momento se registra un avance del 5.6 por ciento, correspondiente a 36 mil 359 dosis aplicadas.

La influenza es una enfermedad respiratoria aguda causada por el virus del mismo nombre, que se caracteriza por el inicio súbito de fiebre alta, tos (generalmente seca), dolor de cabeza, garganta, articulaciones y músculos, intenso malestar y abundante secreción nasal. Aunque en la mayoría de los casos los síntomas desaparecen en una semana, en personas con enfermedades crónicas puede causar complicaciones graves e incluso la muerte.

En Querétaro, durante las semanas epidemiológicas 40 a 42, se ha confirmado un caso positivo de influenza en un hombre residente del municipio de San Juan del Río; no se han registrado defunciones. A nivel nacional, al 20 de octubre se reportan 216 casos positivos y tampoco se han notificado fallecimientos.

Para facilitar el acceso a la vacunación, en los Servicios de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ) aplicarán la vacuna en los 198 centros de salud de los 18 municipios, conforme al horario habitual de cada unidad. Además, se instalará un puesto de vacunación en Plaza de Armas, que funcionará de lunes a viernes, de 08:30 a 13:30 horas.

La Secretaría de Salud emite las siguientes recomendaciones para prevenir la influenza y otras enfermedades respiratorias:

· Acudir a vacunarse si pertenece a los grupos de riesgo.

· Utilizar cubreboca en caso de presentar síntomas respiratorios.

· Evitar cambios bruscos de temperatura y abrigarse de forma adecuada.

· Lavarse las manos con frecuencia.

· Ventilar habitaciones y desinfectar superficies de uso común (en casa, el trabajo, la escuela).

· Cubrir boca y nariz al toser o estornudar con un pañuelo o el ángulo interno del codo.

· Incrementar el consumo de alimentos ricos en vitaminas A y C, así como la ingesta de líquidos.

· Evitar exponerse a lugares extremadamente fríos o con hielo.

· No automedicarse y acudir al médico ante fiebre o malestar general.

· Evitar el uso de hornillas, anafres o chimeneas en espacios cerrados.

Cabe señalar que la prevención es la mejor herramienta para cuidar la vida y el bienestar de todas y todos. Vacunarse, abrigarse y mantener hábitos saludables son acciones sencillas que hacen una gran diferencia durante la temporada invernal.