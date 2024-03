Secretaría de Salud de Michoacán da consejos para prevenir accidentes en carretera durante la Semana Santa

Morelia, Michoacán, 30 de marzo de 2024.- En esta temporada vacacional, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) te invita a prevenir los accidentes viales en carretera al verificar las condiciones del vehículo antes de viajar, respetar los límites de velocidad y evitar el uso del celular mientras se maneja.



Es importante que, antes de salir de viaje se le haga el servicio al vehículo, se le revisen las llantas, los frenos y el motor, porque sólo en buenas condiciones el auto puede responder ante una emergencia. Por ello resulta importante no manejar cansado y realizar paradas para descansar cuando se trata de trayectos largos.



Con las precauciones necesarias, se reducen los riesgos de accidentes, por ello es necesario evitar la ingesta de bebidas alcohólicas, ya que incluso con pequeñas cantidades en la sangre, disminuyen los reflejos y se altera la visibilidad.



El uso del cinturón de seguridad es obligado, al igual que la utilización de sillas especiales para niños, ya que esto ayuda a disminuir las lesiones en caso de accidente, pues cuando ocurren tragedias es porque los padres viajan con sus hijas e hijos en las piernas, abrazados o bien en portabebés, que no es igual a una silla especial para vehículo, de ahí el exhorto a los padres y madres de familia a que prevengan accidentes.



No se debe utilizar el celular si se conduce, ya sea para realizar o recibir llamadas, escuchar música o aplicaciones de navegación, pues la conducción distraída puede tener consecuencias graves, tanto para el conductor y los pasajeros como para los peatones, llegando incluso a causar pérdidas humanas.



Para evitar esta peligrosa práctica, es importante estacionarse en un lugar seguro o delegar la responsabilidad de las comunicaciones a un copiloto en caso de que sea absolutamente necesario utilizar el teléfono móvil. De esta manera, se garantiza que el conductor mantenga su atención plenamente en la carretera o calle.