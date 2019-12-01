Se une SESEQ a la conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Suicidio

Se une SESEQ a la conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Suicidio
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Septiembre de 2025 a las 18:21:30
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 10 de septiembre del 2025.- La titular de la Secretaría de Salud (SESA), María Martina Pérez Rendón, encabezó este 10 de septiembre la ceremonia conmemorativa del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, acompañada de las y los trabajadores de los Servicios de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ). El encuentro tuvo como propósito reforzar las acciones de sensibilización orientadas a promover la empatía, la escucha activa y la búsqueda de apoyo oportuno ante situaciones que afecten la salud mental.

En su mensaje, la secretaria subrayó que la prevención del suicidio demanda sensibilidad, solidaridad y un profundo sentido de empatía para construir entornos de confianza, en los que se pueda hablar sin estigmas, fortaleciendo el acompañamiento familiar, comunitario e institucional, así como la atención cercana a quienes más lo requieren.

Como parte de la conmemoración, el personal participó en una dinámica que consistió en elegir una frase inspiradora, capaz de motivar a la reflexión o generar una emoción positiva en quien la escuche. Cada participante colocó su mensaje en el “árbol de la vida”, símbolo de esperanza y fortaleza. Esta actividad se replicará en los Centros de Salud y Hospitales del estado, con el fin de extender el mensaje de apoyo y bienestar.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que la estigmatización en torno a los trastornos mentales y al suicidio desalienta a muchas personas a buscar ayuda cuando atraviesan pensamientos suicidas o intentos de hacerlo, lo que limita la posibilidad de recibir la atención necesaria. Por ello, resulta fundamental fortalecer la sensibilidad y la empatía en toda la sociedad, promoviendo entornos seguros y solidarios.

Se contó con la participación del subcoordinador General Médico de SSEQ, Francisco José Rivera Pesquera; la subcoordinadora General Administrativa de SESEQ,  Martha Julia Gutiérrez García; el coordinador de Calidad, Daniel Luque Fernández; la Responsable Estatal de Salud Mental y Adicciones, Alma Delia Alcalá Gómez; Responsable de Programas Especiales, Claudio Ortiz Mondragón, entre otras personalidades.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Balean a pareja en Uruapan, Michoacán, él muere ella resulta herida
Se incendia vivienda en Zitácuaro, Michoacán, solo hubo daños materiales 
Mañana cierran compuertas de presa Zimapán, concluyen desfogue controlado 
Reportan 18 personas lesionadas tras explosión de pipa en CDMX  
Más información de la categoria
Explosión de pipa en Puente de la Concordia deja 57 lesionados; 19 en estado grave: Clara Brugada
Víctima de Carlos Manzo, exhibido como delincuente, demuestra su inocencia y logra salir con los ahorros para tratar la leucemia de su hijo: Intocable, el Alcalde de Uruapan, Michoacán
NASA anuncia hallazgo de posible evidencia de vida microbiana antigua en Marte
Estudiante de UTC obtiene primer lugar en Hackathon Devs de Google México
Comentarios