Se une SESEQ a la conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Suicidio

Querétaro, Querétaro, 10 de septiembre del 2025.- La titular de la Secretaría de Salud (SESA), María Martina Pérez Rendón, encabezó este 10 de septiembre la ceremonia conmemorativa del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, acompañada de las y los trabajadores de los Servicios de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ). El encuentro tuvo como propósito reforzar las acciones de sensibilización orientadas a promover la empatía, la escucha activa y la búsqueda de apoyo oportuno ante situaciones que afecten la salud mental.

En su mensaje, la secretaria subrayó que la prevención del suicidio demanda sensibilidad, solidaridad y un profundo sentido de empatía para construir entornos de confianza, en los que se pueda hablar sin estigmas, fortaleciendo el acompañamiento familiar, comunitario e institucional, así como la atención cercana a quienes más lo requieren.

Como parte de la conmemoración, el personal participó en una dinámica que consistió en elegir una frase inspiradora, capaz de motivar a la reflexión o generar una emoción positiva en quien la escuche. Cada participante colocó su mensaje en el “árbol de la vida”, símbolo de esperanza y fortaleza. Esta actividad se replicará en los Centros de Salud y Hospitales del estado, con el fin de extender el mensaje de apoyo y bienestar.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que la estigmatización en torno a los trastornos mentales y al suicidio desalienta a muchas personas a buscar ayuda cuando atraviesan pensamientos suicidas o intentos de hacerlo, lo que limita la posibilidad de recibir la atención necesaria. Por ello, resulta fundamental fortalecer la sensibilidad y la empatía en toda la sociedad, promoviendo entornos seguros y solidarios.

Se contó con la participación del subcoordinador General Médico de SSEQ, Francisco José Rivera Pesquera; la subcoordinadora General Administrativa de SESEQ, Martha Julia Gutiérrez García; el coordinador de Calidad, Daniel Luque Fernández; la Responsable Estatal de Salud Mental y Adicciones, Alma Delia Alcalá Gómez; Responsable de Programas Especiales, Claudio Ortiz Mondragón, entre otras personalidades.