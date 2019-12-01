Se une SESA al Mes de Concientización del Cáncer Infantil

Querétaro, Querétaro, 1 de septiembre del 2025.- La Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro se suma a la conmemoración de septiembre, Mes de la Concientización del Cáncer Infantil, denominado también como Mes Dorado desde el año 2012, con el propósito de manifestar apoyo a niñas, niños y adolescentes que enfrentan esta enfermedad.

Para este año bajo el lema "Inspirando a la Acción”, como parte de la campaña impulsada en colaboración con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), se busca visibilizar la importancia de la atención integral y solidaria hacia quienes luchan contra el cáncer infantil y sus familias.

Durante este mes, se refuerzan las acciones de sensibilización dirigidas a la población para promover la detección temprana, recordando que estar atentos a los signos y síntomas de sospecha, así como contar con un diagnóstico y tratamiento oportunos, son factores clave para mejorar las posibilidades de supervivencia.

Se realizarán detecciones a niñas, niños y a población adolescente mediante la aplicación de una cédula para la identificación de signos y síntomas de sospecha de cáncer en los Centros de Salud y en las Unidades Médicas Móviles del estado.

En las Unidades de Salud del estado se llevarán a cabo diversas actividades conmemorativas de promoción y prevención, entre ellas: pláticas dirigidas a madres, padres y tutores sobre los datos de sospecha de este padecimiento.

Se informa cuales son los signos o síntomas sugestivos de cáncer en la infancia y adolescencia: fiebre por más de siete días sin causa aparente, cefalea de predominio nocturno, vomito en proyectil, visión doble o visión borrosa, alteraciones en la marcha al caminar, tambaleos o tropezones y dolores óseos acompañados de limitación en el movimiento.

También petequias, moretones o sangrados por la nariz o encías, bolitas de más de 2.5 cm en cuello, axilas o ingle, abultamiento del abdomen, aparición de masas en alguna región del cuerpo, extremidades o tronco, pérdida de apetito acompañada de pérdida de peso importante en los últimos tres meses, palidez generalizada, luz blanca en el ojo, estrabismo de reciente inicio.

Las y los pacientes son referidos para su atención al Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer “Felipe Núñez Lara”, donde un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud brinda atención integral y de calidad. En la actualidad se encuentran en control 389 casos, de los cuales 279 están en tratamiento y 110 en vigilancia.

En lo que va de este año, en dicha unidad se han diagnosticado diez casos nuevos de cáncer infantil. Asimismo, se han dado de alta a 103 pacientes que concluyeron de forma exitosa su periodo de vigilancia de hasta diez años.