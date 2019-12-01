Se sumó Secretaría de Salud de Querétaro a la conmemoración del Día Mundial contra la Lepra

Querétaro, Querétaro, 26 de enero del 2026.- La Secretaría de Salud (SESA) del Estado de Querétaro se sumó a la conmemoración del Día Mundial contra la Lepra, que se lleva a cabo el último domingo de enero, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre esta enfermedad y promover la erradicación del estigma y la discriminación asociados a la lepra. En este marco, se difunde el lema de este año: "La lepra es curable, el verdadero reto es el estigma.

La lepra es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Mycobacterium leprae, considerada una de las más antiguas conocidas por la humanidad. Afecta principalmente la piel y los nervios periféricos y, si no se diagnostica y trata de manera oportuna, puede provocar discapacidad progresiva y permanente, además de generar estigmatización y aislamiento social. Sin embargo, es una enfermedad curable mediante el tratamiento con poliquimioterapia

Entre los síntomas iniciales se encuentran la aparición de manchas claras u oscuras, así como nódulos en la piel, que pueden evolucionar a lesiones cutáneas acompañadas de pérdida de sensibilidad en la zona afectada. También pueden presentarse debilidad muscular y sensación de hormigueo en manos y pies. Cuando la enfermedad no es atendida desde las primeras manifestaciones, puede ocasionar secuelas progresivas y permanentes, entre ellas deformidades y mutilaciones, disminución de la movilidad de las extremidades e incluso ceguera.

La lepra puede afectar la piel, los nervios, la mucosa de las vías respiratorias superiores y los ojos. Los síntomas pueden manifestarse desde nueve meses hasta 20 años después de adquirida la infección. Cabe destacar que no es una enfermedad altamente infecciosa y su transmisión ocurre a través del contacto cercano y prolongado con personas infectadas que no reciben tratamiento. La lepra es curable y el tratamiento oportuno reduce de manera significativa el riesgo de discapacidad.

Servicios de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ), a través del personal, realiza de manera permanente acciones de promoción de la salud, detección y tratamiento de la lepra. Estas actividades incluyen la revisión y seguimiento de contactos de personas diagnosticadas, la búsqueda intencionada de casos en localidades que anteriormente fueron endémicas, así como la implementación de medidas para la prevención de discapacidades, con el objetivo de brindar una atención integral a las y los pacientes.