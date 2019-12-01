Se suma SESA la Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes

Fecha: 15 de Octubre de 2025
Querétaro, Querétaro, 15 de octubre del 2025.- La Secretaría de Salud del Estado de Querétaro se une este 14 de octubre a la conmemoración del Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes, fecha instaurada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) junto con instituciones internacionales de trasplantes. Esta efeméride tiene como propósito promover la cultura de la donación y sensibilizar a la población sobre la importancia de este acto generoso que puede salvar y transformar vidas.

En México, esta iniciativa es impulsada por el Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA), los Consejos Estatales de Trasplantes (COETRAS), los Centros Estatales de Trasplantes (CEETRAS) y diversas Organizaciones de la Sociedad Civil, todas comprometidas con el mismo ideal: mejorar la salud y la calidad de vida de las y los mexicanos a través de la donación.

Mientras que, en Querétaro, se desarrollan de manera permanente distintas estrategias orientadas a fortalecer el Programa de Donación de Órganos y Tejidos con fines de Trasplante, mediante acciones de difusión, capacitación y sensibilización en todos los sectores de la sociedad. Estas actividades buscan informar con claridad y empatía, generar conciencia sobre la situación de miles de pacientes que esperan un trasplante y fomentar el registro de donantes voluntarios, recordando siempre que la decisión más importante es conversarla con la familia.

Cabe señalar que donar es un acto de amor y trascendencia. Si deseas unirte a esta cultura de vida, puedes registrarte como donante voluntario escaneando el código QR que dirige al Registro de Donadores Voluntarios del Centro Nacional de Trasplantes, disponible en http://cetqro.gob.mx/  o en forma directa en https://dv.cenatra.salud.gob.mx/registrar.php

Recuerda que la familia es la única que puede autorizar la donación en caso de fallecimiento, por lo que hablarlo con ellos es el primer paso para salvar vidas.

