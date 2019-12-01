Se registra el primer fallecimiento por sarampión en Jalisco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2025 a las 21:04:53

Guadalajara, Jalisco, a 10 de noviembre de 2025.- El secretario de Salud de Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, dio a conocer que se registró el primer fallecimiento por sarampión en la entidad.

De acuerdo a la información, se trata de una bebé de 11 meses de edad, que perdió la vida en el hospital del IMSS en Arandas, en la región Altos de Jalisco.

Asimismo, detallaron que la menor era originaria de Guerrero y se encontraba en el estado, debido a que su familia, forma parte de los jornaleros que emigran para laborar en los campos de Jalisco.

También indicaron que la menor presentaba un cuadro de desnutrición avanzada, además de que no había recibido la vacuna triple viral.

Finalmente la Secretaría de Salud, confirmó que hay 10 nuevos casos: 3 en Arandas, 2 en Mascota, 2 en Guadalajara y 3 en Tlaquepaque, por lo que hasta el momento suman 178 casos en la entidad.