Se realizó la Feria de la Salud en la Fiscalía Regional de Uruapan

Uruapan, Michoacán, a 11 de septiembre de 2025.- Con el objetivo de acercar servicios médicos preventivos y fomentar el cuidado integral de la salud entre los trabajadores de la institución y la población en general, se llevó a cabo la Feria de la Salud en las instalaciones de la Fiscalía Regional de Uruapan.

El personal del Centro de Salud Urbano de Uruapan 'José Álvarez Amézquita', de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), ofreció de manera gratuita diversos servicios. Entre ellos, la vacunación doble viral contra sarampión y rubéola, detecciones de VIH y hepatitis B, revisiones para la identificación de enfermedades crónicas, así como atención en nutrición con orientación en la dieta de la milpa, control de peso, talla y medidas, acompañadas de recomendaciones alimenticias.

Por el área de odontología se realizaron revisiones bucales para detectar anomalías y canalizar a los pacientes al Centro de Salud de Uruapan para su seguimiento. Además, se entregaron cepillos dentales y pastillas reveladoras de sarro. También participaron profesionales de terapia y rehabilitación, del centro de salud de Uruapan.

Además se sumaron empresas privadas que apoyaron la jornada de salud en la sala de conferencias de la institución.

Durante el acto inaugural, el fiscal regional, Mtro. José Álvarez Martínez, destacó la importancia de generar conciencia sobre el cuidado de la salud en cada persona, en especial entre servidores públicos y trabajadores de la Fiscalía.

Por su parte, el director del Centro de Salud Urbano de Uruapan, doctor Julio César Espinoza Rochin, señaló que estas acciones no solo se enmarcan en la Semana Nacional de Salud Pública 2025, sino que se realizan a lo largo del año con el propósito de prevenir enfermedades, realizar diagnósticos efectivos y otorgar la terapia correspondiente.