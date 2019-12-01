Se realiza la segunda Sesión de la Red Queretana de Municipios por la Salud en Huimilpan

Huimilpan, Querétaro, 23 de octubre del 2025.- La secretaria de Salud del estado, María Martina Pérez Rendón, y el presidente de la Red y alcalde de Corregidora, Chepe Guerrero, encabezaron la segunda reunión ordinaria de la Red Queretana de Municipios por la Salud 2024–2027, realizada en el municipio de Huimilpan.

Durante la sesión, Pérez Rendón destacó que la Red constituye un espacio de diálogo, cooperación y trabajo conjunto entre los municipios y el sector salud, con el propósito de impulsar acciones firmes y coordinadas que fortalezcan el bienestar de las y los queretanos.

Invitó a las autoridades municipales a mantener la unión y el compromiso en el fortalecimiento de las acciones intermunicipales orientadas a mejorar los indicadores de salud, reducir desigualdades sociales y construir entornos saludables que promuevan la prevención, la participación comunitaria y una mejor calidad de vida para la población.

Chepe Guerrero resaltó la importancia de trabajar en equipo y compartir experiencias exitosas entre municipios para fortalecer la atención a la salud y ampliar las oportunidades de bienestar. Expresó que el trabajo coordinado permitirá elevar la esperanza de vida de las y los habitantes del estado.

El presidente municipal de Huimilpan, Jairo Iván Morales Martínez, dio la bienvenida a las y los asistentes y destacó que no existe tarea más noble ni compromiso más alto para un gobierno que proteger y mejorar la vida de su gente.

Durante la reunión, la consultora Nacional para la Gobernanza Urbana para la Salud y el Bienestar de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Ximena Maroto Elías, presentó la Red de Ciudades Amigables con el Adulto Mayor, explicando su funcionamiento y su vinculación con las estrategias locales de salud.

El evento fue coordinado por la secretaria Técnica de la Red y directora de Servicios de Salud, Martha Elvia Mariza Patiño Aboytes.Participaron el subcoordinador general Médico de Servicios de Salud del Estado de Querétaro, Francisco José Rivera Pesquera; el subdirector de Programas Especiales; Jesús Gutiérrez Mora; los directores Jurisdiccionales, Pedro Muñiz Ugalde, Ramón Mancillas Ortiz, Hugo Calixto Gonzáles y Antonio Hernández García, entre otras autoridades.