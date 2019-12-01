Se realiza en Querétaro Taller Regional para la Evaluación y Seguimiento de los Servicios de Vasectomía Sin Bisturí

Querétaro, Querétaro, 20 de noviembre del 2025.- La secretaria de Salud del estado de Querétaro, María Martina Pérez Rendón, presidió la inauguración del Taller Regional para la Evaluación y Seguimiento de los Servicios de Vasectomía Sin Bisturí de la Secretaría de Salud Federal que tendrá una duración de cuatro días, con el objetivo de analizar avances y retos en la provisión de servicios a nivel nacional y por entidad federativa, así como compartir experiencias y estrategias implementadas.

En su mensaje Pérez Rendón destacó que este encuentro refleja el esfuerzo conjunto entre las entidades federativas, el Centro Nacional de Equidad de Género, Salud Sexual y Reproductiva y las instituciones que integran el sistema de salud, con la finalidad de fortalecer los servicios, mejorar la atención y promover la corresponsabilidad masculina en la salud sexual y reproductiva.

Asimismo resaltó que el intercambio de experiencias, la evaluación de los avances y la planeación de estrategias que se desarrollarán durante el evento académico serán fundamentales para continuar garantizando servicios de calidad, seguros, gratuitos y con enfoque de equidad y permitirá seguir construyendo un modelo de salud más inclusivo, donde la participación de los hombres en la planificación familiar sea cada vez mayor y más consciente.

Participan en el taller las y los profesionales de los estados de Baja California, Baja California Sur, Guanajuato, Estado de México, Michoacán, Querétaro, Quintana Roo, Yucatán, Sonora, Oaxaca y Chiapas, así como el personal del IMSS Bienestar.

La coordinación general del evento está a cargo de la directora de Políticas de Anticoncepción y Salud Sexual del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Sexual y Reproductiva de la Secretaría de Salud Federal,Kathia Carolina Vázquez Guzmán. Participaron en la ceremonia inaugural la jefa del área de curso de vida de la Coordinación de Programas Preventivos de los Servicios de Salud IMSS-Bienestar; el subcoordinador General Médico de Servicios de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ), Francisco José Rivera Pesquera; la directora de Servicios de Salud; Mariza Patiño Aboytes, entre otras personalidades.