Se Instala Comité Municipal contra las Adicciones en Jalpan de Serra

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Septiembre de 2025 a las 16:36:49

Jalpan de Serra, Querétaro, 4 de septiembre del 2025.- Con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención y atención de las adicciones, se realizó la instalación del Comité Municipal contra las Adicciones (COMCA) de Jalpan de Serra, Querétaro.

Estuvo encabezada por el comisionado del Consejo Estatal contra las Adicciones (CECA) de la Secretaría de Salud (SESA), Adolfo Ríos Méndez y el presidente municipal Rubén Hernández Robles.

Durante la ceremonia, ambos funcionarios destacaron que con el COMCA se fortalecen las acciones de prevención, atención y coordinación, generando beneficios directos para la sociedad, al promover la salud y el bienestar; para el municipio, al contar con más herramientas en el cuidado de la población; y para el CECA, al consolidar una red más cercana y efectiva con cada comunidad.

Con estas acciones se avanza en la construcción de una sociedad informada y protegida frente a las adicciones.