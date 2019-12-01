Se adhiere SESA Querétaro al Día Mundial de la Obesidad

Se adhiere SESA Querétaro al Día Mundial de la Obesidad
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 08:24:02
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 4 de marzo del 2026.- El 4 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Obesidad, motivo por el cual la Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro se suma a esta efeméride con el propósito de visibilizar la obesidad como un problema prioritario de salud pública e impulsar acciones concretas para su prevención, detección temprana, atención integral y tratamiento oportuno.

Para 2026, el lema es: “8 mil millones de razones para actuar contra la obesidad”, el cual subraya la necesidad de una respuesta global y coordinada frente a esta enfermedad que afecta a millones de personas en el mundo.

De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud, en 2022 una de cada ocho personas en el mundo vivía con obesidad. Ese mismo año, dos mil 500 millones de adultos (18 años o más) presentaban sobrepeso; de ellos, 890 millones tenían obesidad. Además, más de 390 millones de niñas, niños y adolescentes de cinco a 19 años presentaban sobrepeso, de los cuales 160 millones vivían con obesidad. En 2024, 35 millones de menores de cinco años tenían sobrepeso, lo que refleja la magnitud del desafío desde las primeras etapas de la vida.

El sobrepeso se caracteriza por una acumulación excesiva de grasa corporal, mientras que la obesidad es una enfermedad crónica compleja definida por una acumulación excesiva de grasa que representa un riesgo para la salud. Ambas condiciones son resultado, en gran medida, de un desequilibrio entre la ingesta calórica y el gasto energético.

El diagnóstico del sobrepeso y la obesidad se realiza mediante la medición del peso y la estatura para calcular el Índice de Masa Corporal (IMC), utilizando la fórmula: peso (kg)/estatura² (m²). Este indicador permite identificar factores de riesgo de manera oportuna. De forma complementaria, el perímetro de cintura ayuda a valorar el riesgo cardiometabólico.

En personas adultas, la OMS define:

  • Sobrepeso: IMC igual o mayor a 25.
  • Obesidad: IMC igual o mayor a 30.

En niñas, niños y adolescentes, la clasificación considera la edad y el sexo.

La detección temprana es fundamental para prevenir complicaciones como diabetes tipo 2, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares y otros padecimientos crónicos. Acudir periódicamente a la unidad de salud para una valoración médica y nutricional que permite establecer intervenciones oportunas y personalizadas.

La prevención debe iniciarse incluso antes de la concepción y mantenerse durante todas las etapas de la vida:

  • Embarazo y primera infancia: Control adecuado del aumento de peso gestacional. Lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses. Alimentación complementaria saludable, sin azúcares añadidos. Evitar productos ultraprocesados en menores de dos años.
  • Niñez, adolescencia y edad adulta: Alimentación basada en alimentos naturales y frescos. Evitar bebidas azucaradas y preferir agua simple potable. Reducir el consumo de alimentos ultraprocesados y frituras. Realizar actividad física de forma regular. Mantener un sueño adecuado en cantidad y calidad. Disminuir el tiempo frente a pantallas y acudir a la unidad de salud para valoración médica y nutricional.

La Secretaría de Salud del estado de Querétaro refrenda su compromiso de fortalecer estrategias intersectoriales que promuevan entornos saludables y faciliten decisiones informadas, recordando que la prevención, la detección temprana y el tratamiento integral son pilares fundamentales para reducir el impacto de la obesidad en la población.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Golpe en la México-Guadalajara: cae tráiler con misterioso cargamento frente a caseta de Ecuandureo
Mega operativo en el municipio más exclusivo de México: Presunto artefacto explosivo desata fuerte movilización en San Pedro, NL
Suman tres deportistas asesinados en menos de un año en Celaya, Guanajuato
Detienen a dos integrantes del cabildo y al tesorero de Amacuzac, Morelos, por el delito de extorsión agravada
Más información de la categoria
Vigente ficha del ICE contra extesorero de Tacámbaro por red de trata en EEUU operada por pandillas; en Michoacán su esposa es regidora y él dirige el partido del Alcalde
Michoacán: Tapizan Puruándiro con mensajes contra militares; despliegue total de la Guardia Civil
Exhibe Memo Valencia a funcionarios municipales de Morelia por delitos electorales
Desmantelan laboratorio para elaboración de estupefacientes en Peribán, Michoacán
Comentarios