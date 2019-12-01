Se adhiere SESA Querétaro al Día Mundial de la Obesidad

Querétaro, Querétaro, 4 de marzo del 2026.- El 4 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Obesidad, motivo por el cual la Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro se suma a esta efeméride con el propósito de visibilizar la obesidad como un problema prioritario de salud pública e impulsar acciones concretas para su prevención, detección temprana, atención integral y tratamiento oportuno.

Para 2026, el lema es: “8 mil millones de razones para actuar contra la obesidad”, el cual subraya la necesidad de una respuesta global y coordinada frente a esta enfermedad que afecta a millones de personas en el mundo.

De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud, en 2022 una de cada ocho personas en el mundo vivía con obesidad. Ese mismo año, dos mil 500 millones de adultos (18 años o más) presentaban sobrepeso; de ellos, 890 millones tenían obesidad. Además, más de 390 millones de niñas, niños y adolescentes de cinco a 19 años presentaban sobrepeso, de los cuales 160 millones vivían con obesidad. En 2024, 35 millones de menores de cinco años tenían sobrepeso, lo que refleja la magnitud del desafío desde las primeras etapas de la vida.

El sobrepeso se caracteriza por una acumulación excesiva de grasa corporal, mientras que la obesidad es una enfermedad crónica compleja definida por una acumulación excesiva de grasa que representa un riesgo para la salud. Ambas condiciones son resultado, en gran medida, de un desequilibrio entre la ingesta calórica y el gasto energético.

El diagnóstico del sobrepeso y la obesidad se realiza mediante la medición del peso y la estatura para calcular el Índice de Masa Corporal (IMC), utilizando la fórmula: peso (kg)/estatura² (m²). Este indicador permite identificar factores de riesgo de manera oportuna. De forma complementaria, el perímetro de cintura ayuda a valorar el riesgo cardiometabólico.

En personas adultas, la OMS define:

Sobrepeso: IMC igual o mayor a 25.

Obesidad: IMC igual o mayor a 30.

En niñas, niños y adolescentes, la clasificación considera la edad y el sexo.

La detección temprana es fundamental para prevenir complicaciones como diabetes tipo 2, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares y otros padecimientos crónicos. Acudir periódicamente a la unidad de salud para una valoración médica y nutricional que permite establecer intervenciones oportunas y personalizadas.

La prevención debe iniciarse incluso antes de la concepción y mantenerse durante todas las etapas de la vida:

Embarazo y primera infancia: Control adecuado del aumento de peso gestacional. Lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses. Alimentación complementaria saludable, sin azúcares añadidos. Evitar productos ultraprocesados en menores de dos años.

Niñez, adolescencia y edad adulta: Alimentación basada en alimentos naturales y frescos. Evitar bebidas azucaradas y preferir agua simple potable. Reducir el consumo de alimentos ultraprocesados y frituras. Realizar actividad física de forma regular. Mantener un sueño adecuado en cantidad y calidad. Disminuir el tiempo frente a pantallas y acudir a la unidad de salud para valoración médica y nutricional.

La Secretaría de Salud del estado de Querétaro refrenda su compromiso de fortalecer estrategias intersectoriales que promuevan entornos saludables y faciliten decisiones informadas, recordando que la prevención, la detección temprana y el tratamiento integral son pilares fundamentales para reducir el impacto de la obesidad en la población.