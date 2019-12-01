Rescatan con vida a un hombre en el Río Grande de Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 10:37:01
Morelia, Michoacán, a 4 de marzo 2026.- Con vida fue recatado un individuo de los márgenes del Río Grande en la colonia Las Flores de esta ciudad de Morelia.

Al respecto se informó que fue esta mañana de miércoles que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados, de que en el referido lugar se encontraba una persona tirada.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia así como paramédicos y Protección Civil, estos últimos quienes mediante el uso de equipo especializado, rescataron con vida al individuo.

Finalmente se le brindó atención y fue llevado a un hospital para su valoración y atención médica.

