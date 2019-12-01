Ataque armado en oficina de Coatzacoalcos, Veracruz, deja 4 personas sin vida

Coatzacoalcos, Veracruz, 4 de marzo del 2026.- Un ataque a balazos registrado la tarde del martes 3 de marzo de 2026 en Coatzacoalcos, al sur de Veracruz, dejó como saldo cuatro personas sin vida.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó el hecho mediante un comunicado difundido en redes sociales, en el que precisó que la agresión ocurrió en una oficina jurídica situada sobre la calle Lázaro Cárdenas, en la colonia María de la Piedad.

De acuerdo con la autoridad ministerial, tras recibir el reporte del ataque, fiscales, peritos y agentes de la Policía Ministerial se trasladaron al sitio para iniciar las diligencias correspondientes y abrir la carpeta de investigación. En la zona se desplegó un operativo con la participación de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

La Fiscalía indicó que desde el momento en que tuvo conocimiento de los hechos se activaron los protocolos para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables. Hasta ahora, no se ha informado sobre personas detenidas en relación con este caso.