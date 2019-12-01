Ataque armado en oficina de Coatzacoalcos, Veracruz, deja 4 personas sin vida

Ataque armado en oficina de Coatzacoalcos, Veracruz, deja 4 personas sin vida
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 09:58:43
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Coatzacoalcos, Veracruz, 4 de marzo del 2026.- Un ataque a balazos registrado la tarde del martes 3 de marzo de 2026 en Coatzacoalcos, al sur de Veracruz, dejó como saldo cuatro personas sin vida.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó el hecho mediante un comunicado difundido en redes sociales, en el que precisó que la agresión ocurrió en una oficina jurídica situada sobre la calle Lázaro Cárdenas, en la colonia María de la Piedad.

De acuerdo con la autoridad ministerial, tras recibir el reporte del ataque, fiscales, peritos y agentes de la Policía Ministerial se trasladaron al sitio para iniciar las diligencias correspondientes y abrir la carpeta de investigación. En la zona se desplegó un operativo con la participación de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

La Fiscalía indicó que desde el momento en que tuvo conocimiento de los hechos se activaron los protocolos para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables. Hasta ahora, no se ha informado sobre personas detenidas en relación con este caso.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Emite la FGE Michoacán lineamientos para evitar abusos funerarios
Rescatan con vida a un hombre en el Río Grande de Morelia, Michoacán
Ataque armado en oficina de Coatzacoalcos, Veracruz, deja 4 personas sin vida
Golpe en la México-Guadalajara: cae tráiler con misterioso cargamento frente a caseta de Ecuandureo
Más información de la categoria
Sheinbaum planea reunirse con padres de los 43 de Ayotzinapa a finales de mes
Ataque armado en oficina de Coatzacoalcos, Veracruz, deja 4 personas sin vida
“Narconómina” ligada al "Mencho" expone pagos a hackers informáticos; vulneran sistemas financieros y plataformas de seguridad nacional
Submarino de EEU hunde buque de guerra iraní en el océano Índico
Comentarios