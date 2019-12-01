Se adhiere SESA a la conmemoración del Día Mundial del Sida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Diciembre de 2025 a las 08:32:59

Querétaro, Querétaro, 2 de diciembre del 2025.- La Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro se suma a la conmemoración del Día Mundial del Sida, que cada 1 de diciembre invita a reflexionar y reforzar la respuesta global frente al VIH. El lema de 2025, “Superar las disrupciones, transformar la respuesta al sida”, destaca la necesidad de fortalecer los servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento para garantizar una atención continua y de calidad.

De acuerdo con ONUSIDA, actualmente 40.8 millones de personas viven con VIH en el mundo, se registraron 1.3 millones de nuevas infecciones en 2024 y 9.2 millones de personas aún no tienen acceso al tratamiento antirretroviral. Estas cifras subrayan la importancia de redoblar esfuerzos para evitar nuevas infecciones y asegurar tratamiento oportuno para todas las personas que lo necesitan.

La enfermedad avanzada por VIH —también conocida como sida— corresponde a la fase en la que el sistema inmunitario se encuentra severamente debilitado, lo que aumenta el riesgo de desarrollar infecciones oportunistas y ciertos tipos de cáncer. La prevención, el diagnóstico temprano y el acceso oportuno al tratamiento son esenciales para disminuir complicaciones y mejorar la calidad y esperanza de vida.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se considera que una persona presenta enfermedad avanzada por VIH cuando:

• Padece infecciones oportunistas graves (como tuberculosis, meningitis criptocócica o histoplasmosis), clasificadas en los estadios clínicos 3 o 4 de la infección por VIH.

• Tiene un recuento de células CD4 menor de 200 células/mm³ en personas adultas y adolescentes.

• Es una niña o niño menor de 5 años con VIH, independientemente del recuento de CD4.

Es importante aclarar que VIH y sida no son lo mismo. Una persona puede vivir con VIH sin desarrollar sida si recibe tratamiento antirretroviral de forma adecuada y mantiene controles médicos regulares. El tratamiento oportuno permite controlar el virus, preservar la salud y reducir de forma significativa la posibilidad de transmisión.

Cuando una persona con VIH mantiene una carga viral indetectable gracias al tratamiento, no transmite el virus por vía sexual. Indetectable = Intransmisible

El VIH puede transmitirse a través de relaciones sexuales sin protección, por contacto con sangre infectada, y de madre a hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia materna, cuando no se siguen las medidas de prevención adecuadas. Para recibir orientación, pruebas de detección y atención médica, la población puede acudir al Centro de Salud más cercano.

Durante este día, instituciones, organizaciones y ciudadanía realizan diversas acciones de sensibilización, como portar el lazo rojo, símbolo universal de solidaridad con las personas que viven con VIH, así como participar en actividades que promuevan la prevención, apoyen la investigación y fomenten el respeto y la no discriminación.