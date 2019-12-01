Ciudad de México, a 25 de noviembre de 2026.– Especialistas del Hospital Regional (HR) “Elvia Carrillo Puerto” en Mérida, Yucatán, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), encabezado por el director general Martí Batres Guadarrama, salvaron la vida de una recién nacida mediante una cirugía de corazón abierto para corregir una cardiopatía congénita.

La coordinadora del área de Pediatría del HR “Elvia Carillo Puerto”, Etna del Socorro Paz Baeza, destacó que esta intervención representa un logro para el Instituto, al ser la primera de este tipo que se realiza en la región, que comprende Campeche, Quintana Roo, Tabasco y parte de Chiapas, Veracruz y Yucatán.

Explicó que este avance fue posible gracias a la nacionalización de los servicios de hemodinamia y anestesiología, así como al fortalecimiento de la plantilla laboral del nosocomio mediante la contratación de más personal.

“Es un sentimiento muy padre el poder hacer este procedimiento porque nos permitió ayudar a una familia. Ya no tuvieron que trasladarse a una ciudad que no conocen, como la Ciudad de México por el ‘20 de Noviembre’ o Jalisco por el ´Valentín Gómez Farías’, porque solo ahí se hacían este tipo de cirugías. Aquí pudieron tener el apoyo de su red familiar. Eso nos permite seguir con la idea de que en el ISSSTE ayudamos a las familias, no solo a los pacientes”, resaltó.

Paz Baeza señaló que la recién nacida, quien nació el 10 de julio, presentó dificultades respiratorias leves durante sus primeras horas de vida. Ante estos síntomas, se le realizó un tamizaje cardiaco que permitió detectar una conexión anómala total de venas pulmonares.

Esta malformación congénita hace que las venas pulmonares desemboquen en un sitio distinto al habitual, lo que altera la circulación de la sangre y puede poner en riesgo la vida.

“Fue una cirugía de corazón abierto de seis horas para cerrar las conexiones defectuosas que le estaban causando problemas a la recién nacida, porque se reconectaron a donde tienen que estar. Además, se cerró la comunicación entre las aurículas, así como un conducto arterioso que también presentaba”, explicó.

Para realizar el procedimiento, que se llevó a cabo en octubre, se utilizó una máquina de circulación extracorpórea, que permite mantener la circulación sanguínea mientras el corazón permanece detenido temporalmente para facilitar la intervención. Asimismo, el equipo médico empleó un microscopio para identificar con precisión el sitio donde debían reconectarse las venas pulmonares y corregir las alteraciones cardiacas.

La coordinadora de Pediatría informó que la recién nacida ya se encuentra en casa con su familia y continúa bajo seguimiento médico para vigilar su evolución. Añadió que la intervención fue posible gracias al respaldo institucional para disponer de los medicamentos, insumos y materiales especializados que requiere la atención de pacientes neonatales.

Esta intervención se suma a los avances del ISSSTE en el fortalecimiento de sus servicios médicos durante el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para acercar atención especializada y de alta complejidad a la derechohabiencia en las distintas regiones del país.