Retiran tumor cerebral con técnica de paciente despierto en el CMN “20 de Noviembre” del ISSSTE

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2025 a las 10:44:37

Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2025.- Especialistas en neurología y de diversas áreas retiraron exitosamente un tumor cerebral a un derechohabiente de 54 años, quien permaneció despierto durante el procedimiento que duró siete horas en el Centro Médico (CMN) “20 de Noviembre”, perteneciente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que encabeza el director general Martí Batres Guadarrama.

El neurocirujano a cargo de la operación, Cuauhtémoc Gil Ortiz Mejía, informó que, en coordinación con la especialista en Neuropsicología, se decidió practicarle al derechohabiente un procedimiento llamado craneotomía con paciente despierto, a fin de regresarle las habilidades de lenguaje y motricidad que perdió paulatinamente en un lapso de dos meses por la presencia del tumor.

“El procedimiento realizado en agosto fue de alta complejidad, tuvo una duración de siete horas y se utilizó tecnología de vanguardia, como un neuronavegador cerebral, un microscopio quirúrgico, aspirador ultrasónico, craneotomo eléctrico, neuroestimulador eléctrico de la corteza cerebral, neuromonitoreo transoperatorio y equipo médico de neuroanestesia”, detalló.

Para determinar la realización de este procedimiento y conocer el orígen de los síntomas, explicó, el equipo médico del Instituto le realizó al derechohabiente estudios de tomografía y resonancia magnética.

“Se realizó tomografía de cráneo y, ante los hallazgos, se le practicó una resonancia magnética; posteriormente, se le detectó un tumor de características malignas en la región frontal premotora izquierda”, detalló.

El neurocirujano y miembro del Comité de Cirugía de Epilepsia y de Neurooncología, informó que el paciente recuperó inmediatamente sus funciones luego de la cirugía, por lo que fue dado de alta una semana después de haber sido intervenido para completar su convalecencia en casa, antes de continuar con el tratamiento complementario.

Este procedimiento se suma al realizado en julio de este año, en el que la paciente Yolitzin Salgado, de 34 años, también recuperó su salud y calidad de vida, gracias al profesionalismo del personal médico del Instituto.

Durante la intervención participaron el neuroanestesiólogo, Jesús García Cuevas; la Neuro psicóloga, Erika Graciela Meza Dávalos; así como los residentes de neurocirugía Francisco Castañeda Aguayo, Carlos Alberto Razo Vite, Salvador Guillermo Cabrera Medina; el psicólogo Diego Islas Almazán; los residentes de Anestesia, Daniela Santamaría Solís, Oscar Chimal García; la enfermera instrumentista, Carolina Reyes Iturbide; y la enfermera circulante, Gabriela López Montelongo.