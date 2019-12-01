Retiran especialistas del IMSS de Querétaro tumor ovárico de más de 22 kg

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 25 de Agosto de 2025 a las 19:07:19

El Marqués, Querétaro, a 25 de agosto de 2025.- A través de un comunicado de prensa, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que una paciente de 37 años fue sometida a una cirugía para retirarle un tumor benigno del ovario derecho, el cual tenía un peso de 22 kilos 800 gramos.

Explicaron que, en enero del 2025 la paciente acudió una cita en el servicio de Oncología Quirúrgica, por medio de una tomografía se determinó la presencia del tumor y la viabilidad de hacer su resección, por lo que inició el protocolo médico para el procedimiento.

“La cirugía se pudo hacer sin ningún problema, quitamos todo el tumor, fue dependiente del ovario derecho y ya no la dejaba hacer su vidanormal”, relató el doctor Marco Antonio Ponce Arias, cirujano oncólogo del Hospital General Regional No. 2 El Marqués.

Mencionaron que la cirugía duró dos horas y tras los estudios patológicos correspondiente se determinó que el tumor era benigno, por lo que la paciente logró conservar el útero y el ovario izquierdo, podrá continuar con su vida de forma normal y sin complicaciones.

Cabe mencionar, que durante el 2024, el IMSS en la entidad atendió 13 casos de cáncer de ovario, la mayoría asociados a mujeres entre 25 y 65 años.