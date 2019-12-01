Reportan nuevo caso de dengue en Peñamiller 

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 18 de Agosto de 2025 a las 13:32:23

Peñamiller, Querétaro, a 18 de agosto 2025.- La secretaria de Salud en el estado de Querétaro, Martina Pérez Rendón informó que se detectó un brote de dengue en el municipio de Peñamiller, siendo este municipio con 33 casos de los 65 sé que han registrado en la entidad.

Explicó que desde que se detectó el primer caso, se han mantenido acciones para la prevención, control y eliminación del mosco del dengue, a través de brigadas de sanidad en las comunidades donde se han presentado casos.

“Desde que se detectó que tuvimos un brote en las comunidades, desde que se inició el primer caso probable se iniciaron las acciones de control, ahorita parece que vamos bien”, dijo.

Aseguró que el brote de la enfermedad se encuentra controlado con las actividades de control por parte de las autoridades de salud, aunque se mantiene la vigilancia

“Hubo incluso unas dos o tres semanas que no tuvimos casos, entonces eso nos habla que va en control, por supuesto se mantiene la vigilancia”.

Indicó que en comparación con el año anterior, donde se reportaron dos mil 847 casos; durante este 2025 ha habido menos casos de dengue, aunque en los próximos meses podrían incrementar.

Cabe mencionar que los casos se trata de 34 mujeres y 31 hombres, uno con domicilio en el municipio de Cadereyta de Montes, uno en Colón, dos en El Marqués, seis en Jalpan de Serra, 33 en Peñamiller, 21 en Querétaro y uno en Tequisquiapan; de estos, 51 son dengue no grave y 14 de dengue con signos de alarma.