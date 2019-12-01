Renueva UMF “San Miguel de Allende” del ISSSTE en Guanajuato unidad médica dental

San Miguel de Allende, Guanajuato, a 10 de febrero de 2026.– La Unidad de Medicina Familiar (UMF) “San Miguel de Allende” en Guanajuato, adscrita al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a cargo del director general Martí Batres Guadarrama, renovó totalmente su unidad médica dental con el recurso obtenido a través del programa La Clínica es Nuestra, en beneficio de más de 12 mil 800 derechohabientes.

El director de la unidad médica, Juan Luis Villegas Ortiz, destacó que la renovación de equipo del servicio dental es de gran importancia para la atención que reciben las y los pacientes.

“Desde que se amplió la unidad médica hace 15 años y se instaló el área dental, no se había cambiado el equipo, ya era obsoleto. (...) Gracias al presupuesto de 750 mil pesos que nos otorgó el programa La Clínica es Nuestra se pudo realizar la modernización de esta área tan importante que suma a la salud integral de nuestra derechohabiencia”, expresó.

La cirujana dentista de la UMF “San Miguel de Allende”, Lourdes Hayde Santacruz Gasca, detalló que, entre el nuevo equipo del área dental destaca un escalador ultrasónico de última generación, un instrumento para eliminar placa bacteriana, sarro (cálculo) y manchas, a través de vibraciones de alta frecuencia, lo que resulta más rápido, eficaz y menos doloroso para el paciente.

También, agregó, se adquirió un radiovisiógrafo dental, un sistema de radiografía digital que utiliza un sensor intraoral para captar rayos X, el cual ofrece imágenes inmediatas de alta resolución que permite un diagnóstico rápido y eficiente.