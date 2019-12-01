Refuerzan vacunación contra influenza, Covid-19 y sarampión en Uruapan

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Diciembre de 2025 a las 12:12:49

Uruapan, Michoacán, a 16 de diciembre de 2025.- Personal del Centro de Salud Urbano “José Álvarez Amézquita” de Uruapan, intensificó el llamado a la ciudadanía para aplicarse la vacuna contra la influenza, considerada prioritaria en esta temporada, así como las dosis contra Covid-19 y sarampión, con el objetivo de proteger a la población más vulnerable y prevenir brotes.

De acuerdo con él director de la unidad médica, el doctor Julio César Espinoza Rochin, del corte de noviembre al 11 de diciembre de 2025 se han aplicado 21 mil 247 vacunas contra la influenza; 3 mil 148 vacunas contra Covid-19; y 2 mil 876 dosis contra sarampión mediante la doble viral (SR).

Explicó que estas acciones forman parte de los lineamientos de la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM) para fortalecer la inmunización de menores de cinco años, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas y crónicas degenerativas.

Asimismo, la L.E. María Mioxoti Calvillo Villanueva, coordinadora del Programa de Vacunación (Provac), detalló que brigadas móviles y módulos permanentes operan en diversas zonas del municipio, como el Portal Carrillo número 8 frente a la pérgola municipal, el CEDECO de la colonia El Milagro, Lomas del Rosario y otros asentamientos alejados del centro.

Se reiteró que las vacunas son gratuitas y esenciales para evitar complicaciones graves durante la temporada invernal, de ahí la importancia de acudir a recibir el biológico el cual es gratuito.