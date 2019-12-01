Refrenda ISSSTE atención de calidad y diálogo en el Hospital Regional de Oaxaca ante manifestaciones

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 1 de diciembre de 2025.- En relación con las manifestaciones realizadas por trabajadores sindicalizados en el Hospital Regional (HR) “Presidente Benito Juárez” de Oaxaca, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) informa:

· Los servicios del hospital funcionan con normalidad para la derechohabiencia. Se hace un llamado a no afectar a las y los pacientes y a garantizar en todo momento la atención médica.

· En cuanto al servicio de Hemodiálisis, se reitera que la atención nunca se ha suspendido ni se ha negado. Las sesiones de todos los pacientes están aseguradas y no han sido afectadas por el proceso de remodelación del área, ya que el servicio se ha reanudado de forma paulatina, a la vez que se brinda de manera subrogada.

· Se mantiene un diálogo permanente con la representación sindical a nivel nacional para atender de manera conjunta y respetuosa las solicitudes, con el objetivo común de garantizar la continuidad de los servicios de salud.

· Las diversas problemáticas se atienden de raíz y se refrenda el compromiso de fortalecer la infraestructura médica. Por ello, avanza la construcción del nuevo Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, ubicado en San Lorenzo Cacaotepec, que permitirá reforzar la calidad de la atención.

· Todos los requerimientos relacionados con infraestructura y mantenimiento se atienden de manera prioritaria y sin excepción. Se realizan verificaciones constantes y renovación de insumos para asegurar la calidad de los servicios.