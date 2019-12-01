Reconoce St. Jude Children’s Research Hospital como Centro Dorado al Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer

Querétaro, Querétaro, 21 de agosto del 2025.- La titular de la Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro, María Martina Pérez Rendón, encabezó la ceremonia de develación de la placa de reconocimiento con la declaratoria “Centro Dorado”, estrategia del Programa Regional de México de St. Jude Children’s Research Hospital, en el Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer (HENM) “Dr. Felipe Núñez Lara”.

Durante la ceremonia, la funcionaria destacó el compromiso del personal del HENM, que ha logrado que niñas y niños con cáncer que presentan fiebre reciban, en el servicio de urgencias, un tratamiento oportuno y efectivo en 60 minutos o menos. Esta acción reduce el riesgo de complicaciones infecciosas graves asociadas al tratamiento y fortalece la atención centrada en el paciente.

Pérez Rendón subrayó que este proyecto se implementó en 2021 y, desde entonces, se han atendido 94 pacientes en el servicio de urgencias. Resaltó que, gracias a esta estrategia, no se han registrado defunciones por neutropenia en pacientes pediátricos oncológicos.

Asimismo, reconoció el trabajo del equipo de Onco-hematología del Hospital por su dedicación y colaboración estrecha con las autoridades de salud, St. Jude Children’s Research Hospital y la Fundación Casa de la Amistad, lo que ha hecho posible la consolidación del proyecto.

Durante este evento las autoridades presentes recordaron que la mantener vigente la estrategia “Hora dorada: minutos que salvan vidas” constituye un proceso de mejora basado en evidencia científica para reducir la morbimortalidad por cáncer infantil.

Participaron en la ceremonia el subcoordinador general Médico de Servicios de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ), Francisco José Rivera Pesquera; la directora de servicios de Salud, Mariza Patiño Aboytes; el director del Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer, Manuel Alcocer Alcocer; la jefa de Departamento estatal de Atención a la Salud de la Infancia y Adolescencia; la Oncóloga Pediatra del HENM, María Dolores Prieto Hernández; la responsable estatal del Programa de Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, Susana Jazmín Alderete Delfín, entre otras personalidades.