Reconoce SESA la vocación y compromiso de las y los profesionales de la Medicina
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2025 a las 21:38:43
Querétaro, Querétaro, 22 de octubre del 2025.- En el marco del Día de la Médica y del Médico, que se conmemora el 23 de octubre, la Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro expresa un profundo reconocimiento a las y los profesionales que han hecho de la medicina una forma de servir y proteger la vida.

Dicha conmemoración busca honrar la entrega, el conocimiento y la vocación humanista de quienes, día a día, ofrecen esperanza y alivio a las personas que enfrentan una enfermedad. Desde 1937, cuando la Convención de Sindicatos Médicos Confederados de la República instituyó esta fecha en homenaje al doctor Valentín Gómez Farías, se reconoce la trascendencia de la medicina en la historia de nuestro país.

El papel de las médicas y los médicos es fundamental para la salud y el desarrollo de la sociedad. Su labor va más allá de atender enfermedades; promueven entornos saludables a través de la educación, la prevención y el acompañamiento cercano a las comunidades.

Con su dedicación, fortalecen la salud pública, fomentan estilos de vida sanos e impulsan políticas que benefician el bienestar colectivo. Además, su participación en investigación y vigilancia epidemiológica permite identificar los principales desafíos sanitarios y avanzar en tratamientos más eficaces.

Señalar que en situaciones de emergencia, las y los médicos brindan atención oportuna y cuidados que salvan vidas. Su preparación, compromiso y sentido humano son pilares de la atención médica en todos los niveles. Su trabajo también impulsa el progreso científico, con estudios y descubrimientos que transforman la práctica médica y mejoran la calidad de vida de la población.

El impacto de su labor trasciende hospitales y consultorios, pues contribuye al bienestar social, la salud pública y el desarrollo de las comunidades. La Secretaría de Salud reconoce con orgullo la entrega y vocación de las y los médicos, cuyo compromiso con la vida inspira y fortalece el sistema de salud de Querétaro.

 

