Reconoce Paulina González Arredondo que la tendencia de los therian estaría incitando a la zoofilia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Febrero de 2026 a las 16:39:04
Qerétaro, Querétaro, a 18 de febrero de 2026.- En el fondo, la tendencia de los therian estaría incitando a la zoofilia, reconoció Paulina González Arredondo, Colegio Estatal de Médicos Veterinarios de Pequeñas Especies de Querétaro, por lo que pidió a quienes se identifican con este fenómeno a ser muy cautelosos. 

“Pues en el fondo puede ser (incitar a la zoofilia) porque se abren puertas que no están hoy en día claras, son modas, son tendencias y las personas de pronto buscan mecanismos, canales para hacer valer sus ideas y sus nuevos comportamientos, pero tenemos que ser muy cautelosos porque puede dar pie a este tipo de conductas donde empiezan a exigir y a tener algunas otras situaciones”.

Esto, luego de ser cuestionada sobre este fenómeno que se ha viralizado en la sociedad de personas que sienten una identificación interna, espiritual o psicológica con un animal no humano, llamado ‘teriotipo’, siendo los casos más frecuentes corresponden a mamíferos como lobos, perros, zorros o felinos.

González Arredondo aclaró que los médicos veterinarios agremiados no han atendido ni atenderán ningún caso de esta tendencia que se está dando de los therian que son jóvenes con máscaras y colas de animales, desplazándose en cuatro patas por plazas y parques, protagonizan videos virales en TikTok, Instagram y demás redes sociales que reavivan el debate sobre los ‘therian’.

“Es una situación, una percepción propia de una persona, pero los médicos veterinarios no estamos capacitados para atender a un humano, nuestra especialización es en la atención de los animales y no de los humanos”. 

En caso de que una persona therian llegara a solicitar una consulta médica, González Arredondo dijo que este servicio se le negaría.

“Nosotros somos especialistas en salud animal, pero esta tendencia de los therian me parece que sí se podría tocar de una mejor manera con un psicoanalista o un psiquiatra y si esta tendencia crece, quizás trabajaremos de la mano con especialistas en estas partes humanas, pero hoy día nosotros no tenemos la capacidad para atender a quienes se identifican como tal”.

Este fenómeno, enfatizó, es un tema que debe atender un especialista en comportamiento humano o un especialista en salud mental. 

Esta tendencia de jóvenes con máscaras y colas de animales, desplazándose en cuatro patas por plazas y parques, protagonizan videos virales en TikTok, Instagram y demás redes sociales que reavivan el debate sobre los ‘therian’, es una escena que se vive en muchas partes del país.

