Recomendaciones de la SESA para prevenir daños en la piel durante el invierno

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Enero de 2026 a las 15:17:29

Querétaro, Querétaro, 9 de enero del 2026.- La Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro informa que, durante la temporada invernal, es fundamental reforzar el cuidado de la piel, ya que se trata del órgano más grande del cuerpo y se encuentra expuesto de manera directa al medio ambiente. Factores como las bajas temperaturas, el viento, el uso de calefactores y el empleo frecuente de agua fría para el lavado de manos pueden provocar resequedad, irritación y daño en la piel.

Con la finalidad de proteger la salud cutánea, la Secretaría de Salud emite las siguientes recomendaciones:

• Usar ropa abrigadora, como chamarras, gorros, bufandas, guantes, pantalón y calcetas, para proteger la piel del frío. Esto ayuda a disminuir la constricción de los vasos capilares y reduce la resequedad.

• Utilizar jabones suaves tanto para el baño como para el lavado de manos, a fin de conservar los lípidos naturales de la piel. Se debe evitar el uso de jabones de ropa o detergentes, ya que dañan la capa superficial de la piel, afectan su función de barrera y pueden provocar dermatitis, es decir, inflamación de la piel.

• Tomar baños breves con agua tibia, con una duración aproximada de 15 minutos. El uso de agua muy caliente puede generar irritación, dilatación de los vasos capilares y aumentar la resequedad cutánea.

• Hidratar la piel de forma constante, ya que durante el invierno tiende a deshidratarse y pierde la capacidad de retener agua, lo que ocasiona sensación de tirantez, sequedad, descamación e incluso la aparición de grietas. Se recomienda aplicar crema humectante diario y varias veces al día en manos, pies y labios.

• Utilizar cremas con protección solar, ya que, aunque el clima sea frío, la radiación ultravioleta continúa dañando la piel, favoreciendo la resequedad y la formación de radicales libres que aceleran el envejecimiento cutáneo.

• Evitar el consumo de alcohol y tabaco, debido a que afectan de forma negativa la salud de la piel al generar radicales libres. Además, el alcohol favorece la dilatación de los capilares faciales, provocando enrojecimiento.

• Evitar permanecer cerca de calefactores, ya que el calor directo reseca la piel y dilata los vasos capilares.

• Incrementar el consumo de vitamina C y antioxidantes, así como beber entre 1.5 y dos litros de agua al día para mantener una adecuada hidratación.

Ante la presencia de enrojecimiento persistente, erosiones, grietas, inflamación u otra alteración en la piel, se recomienda acudir al Centro de Salud para recibir atención médica oportuna.