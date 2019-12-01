Recibe SESA donación de equipo para fortalecer la realización del Tamiz Cardiológico Neonatal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Diciembre de 2025 a las 07:26:23

Querétaro, Querétaro, 3 de diciembre del 2025.- La titular de la Secretaría de Salud (SESA) del estado, María Martina Pérez Rendón, presidió la ceremonia de recepción de la donación realizada por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, consistente en cuatro equipos para efectuar el Tamiz Cardiológico Neonatal, 600 sensores de oximetría y cinco sensores multisitio para oximetría, en el auditorio del Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer (HENM).

Durante su mensaje, agradeció esta aportación que permitirá fortalecer de manera significativa la cobertura y la capacidad de detección temprana de enfermedades cardiacas en recién nacidos.

Subrayó que los nuevos equipos serán destinados a las y los profesionales del HENM, así como de los Hospitales Generales de Cadereyta, Jalpan y San Juan del Río.

Explicó que el tamiz mide la saturación de oxígeno en sangre, lo que facilita la identificación oportuna de condiciones como la coartación de la aorta, la atresia pulmonar y otros padecimientos congénitos, que al ser detectados a tiempo pueden ser atendidos con oportunidad.

Durante la ceremonia participó el presidente de la Estaca Querétaro Valle de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Jacob Abraham Salomón Preciado, así como directivos de SESEQ.