Recibe SESA donación de equipo para fortalecer la realización del Tamiz Cardiológico Neonatal

Recibe SESA donación de equipo para fortalecer la realización del Tamiz Cardiológico Neonatal
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Diciembre de 2025 a las 07:26:23
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 3 de diciembre del 2025.- La titular de la Secretaría de Salud (SESA) del estado, María Martina Pérez Rendón, presidió la ceremonia de recepción de la donación realizada por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, consistente en cuatro equipos para efectuar el Tamiz Cardiológico Neonatal, 600 sensores de oximetría y cinco sensores multisitio para oximetría, en el auditorio del Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer (HENM).

Durante su mensaje, agradeció esta aportación que permitirá fortalecer de manera significativa la cobertura y la capacidad de detección temprana de enfermedades cardiacas en recién nacidos.

Subrayó que los nuevos equipos serán destinados a las y los profesionales del HENM, así como de los Hospitales Generales de Cadereyta, Jalpan y San Juan del Río.

Explicó que el tamiz mide la saturación de oxígeno en sangre, lo que facilita la identificación oportuna de condiciones como la coartación de la aorta, la atresia pulmonar y otros padecimientos congénitos, que al ser detectados a tiempo pueden ser atendidos con oportunidad.

Durante la ceremonia participó el presidente de la Estaca Querétaro Valle de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Jacob Abraham Salomón Preciado, así como directivos de SESEQ.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Accidente en la autopista de Occidente deja al menos; una persona sin vida
Autoridades prometen mejorar seguridad en carreteras tras bloqueos de transportistas
Detienen a presunto generador de violencia en Chihuahua; tiene orden de extradición en EEUU
Plaza Arkana bajo fuego: doble homicidio desata rumores sobre el apellido Quintero
Más información de la categoria
40 horas laborales en México hasta el 2030; se reducirán gradulmente, afirma Gobierno de México
Salario mínimo en México subirá a 315.04 pesos en 2026; equivale a 9 mil 582 pesos mensuales
Indignación en Edomex: usan ambulancia del IMSS–Bienestar para cargar loseta
Claudia Sheinbaum cierra 2025 con 73% de aprobación, según encuesta QM–HMG
Comentarios