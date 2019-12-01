Realizarán jornada de adopción de gatos en Plaza Paseo Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2026 a las 16:45:06

Querétaro, Querétaro, 9 de octubre de 2026.- Este sábado 10 de octubre, de 12:00 a 16:00 horas, en Plaza Paseo Querétaro se realizará en la Jornada de Adopción Responsable de Gatos, como parte de las acciones que realiza el municipio de Querétaro a través de la Secretaría de Bienestar Animal.

“Hay muchas formas de salvar una vida, y adoptar es una de ellas. Cuando adoptamos, no solamente asumimos el compromiso de cuidar, respetar y acompañar durante toda su vida, sino que también estamos ayudando a salvar más vidas. Por eso quiero invitarte este sábado, 10 de octubre, a nuestra jornada de adopción responsable en Paseo Querétaro, de 12 del día a 4 de la tarde”.

Durante la jornada, dijo, las personas asistentes podrán conocer y convivir con algunos de los gatos que se encuentran bajo el resguardo de la Secretaría y que esperan integrarse a una familia responsable.

Vamos a estar con gatitos que están buscando una familia y su segunda oportunidad. Los esperamos, porque el bienestar animal también comienza cuando abrimos nuestro hogar y nuestro corazón”.

Recordó que actualmente, la Secretaría de Bienestar Animal cuenta con más de 80 animales de compañía que pueden ser adoptados. Además, a la fecha se han concretado 339 adopciones, como parte de las acciones para brindar nuevas oportunidades a los animales que esperan un hogar.

“Las personas interesadas podrán recibir información sobre los felinos disponibles y conocer los requisitos para iniciar el proceso de adopción. También pueden solicitar orientación a través de WhatsApp, en el número 442 396 2941, o acudir a cualquiera de los tres Centros de Bienestar Animal del municipio”.

Invitó a la ciudadanía a considerar la adopción responsable y recordar que integrar un gato u otro animal de compañía a la familia implica compromiso, cuidados y atención durante toda su vida.