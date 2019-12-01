Realizan Congreso Interinstitucional de Salud Bucal en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 10 de febrero del 2026.- El subcoordinador General Médico de Servicios de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ), Francisco José Rivera Pesquera, encabezó la inauguración del Congreso Interinstitucional de Salud Bucal, realizado en el auditorio de la Universidad del Valle de México (UVM), con el objetivo de ofrecer un espacio de capacitación continua para el análisis de los avances tecnológicos en salud bucal. En el evento participaron 550 profesionales de la odontología.

Durante su intervención, Rivera Pesquera destacó la importancia del trabajo interinstitucional como un eje estratégico para impulsar acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población queretana. Asimismo, reconoció el compromiso y la coordinación de las y los integrantes del Comité Estatal e Interinstitucional de Salud Bucal de SESEQ, cuya colaboración hizo posible la realización de este evento académico.

En el marco de la ceremonia inaugural, se entregaron reconocimientos a profesionales de odontología de SESEQ, IMSS, ISSSTE, UAQ, UVM, Universidad Cuauhtémoc y CEYESOV, por su desempeño y aportaciones al bienestar de la población del estado. De igual forma, se otorgaron distinciones a docentes con trayectoria sobresaliente, a profesionales destacados y a estudiantes por su excelencia académica.

Cabe señalar que, durante las sesiones del congreso, se llevó a cabo una mesa clínica, en la que 100 odontólogos realizaron prácticas supervisadas por un equipo técnico especializado, mientras que el resto de las y los asistentes observó los procedimientos en tiempo real desde el auditorio. Como parte de la jornada académica, también se realizó una exposición de carteles con proyectos de investigación elaborados por población estudiantil y docente de las diversas instituciones educativas participantes.