Realiza UMF “Huetamo” mejoras en infraestructura y equipamiento a través del programa La Clínica es Nuestra

Huetamo, Michoacán. 11 de septiembre de 2025.- La Unidad de Medicina Familiar (UMF) “Huetamo”, perteneciente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del director general Martí Batres Guadarrama, realizó mejoras importantes en infraestructura, mantenimiento y equipamiento, gracias al programa La Clínica es Nuestra, en beneficio de más de 8 mil derechohabientes.

A través de un presupuesto asignado de 600 mil pesos, el Comité de Salud para el Bienestar (COSABI), responsable de gestionar y supervisar el manejo de los recursos, informó que los derechohabientes decidieron pavimentar la parte posterior de la unidad, lo que evitará encharcamientos en temporada de lluvias.

Además, en el área de Urgencias se colocó aire acondicionado y se cambió el piso de toda el área.

En cuanto al equipamiento, el responsable de la UMF “Huetamo”, Adolfo Lara Quintanar, comentó que se adquirieron cinco vitrinas para enfermería, dos autoclaves, tres camas hospitalarias, un electrocardiograma, siete estetoscopios, siete estuches de diagnóstico, siete oxímetros, cinco glucómetros y seis lámparas para exploración; y están por recibir sillas para paciente, sillones para oficina y una impresora, que ya fueron cotizados con los proveedores seleccionados.

Finalmente, Lara Quintanar añadió que estas obras y adquisiciones benefician a las y los derechohabientes de la UMF y se construye tejido social, ya que fue la comunidad quien decidió en asambleas las obras que se realizarían.

“Tenía mucho tiempo que esta unidad, localizada en la Tierra Caliente de Michoacán, no registraba renovación en equipamiento o infraestructura del inmueble (…) Ahora se ve un cambio radical en la UMF, se mejora las condiciones con las que se atiende a las personas usuarias de los servicios en esta unidad médica”, concluyó.