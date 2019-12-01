Realiza sesión plenaria el Consejo de Participación Ciudadana Temático de Salud en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2025 a las 07:43:54

Querétaro, Querétaro, 28 de octubre del 2025.- La titular de la Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro, Martina Pérez Rendón, encabezó la sesión plenaria con las y los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana Temático de Salud.

Durante el encuentro, destacó la importancia de este espacio de diálogo entre la sociedad y el gobierno, distinguiendo la relevancia de la participación ciudadana como un elemento fundamental para fortalecer las estrategias orientadas a promover una vida saludable y de bienestar para la población queretana.

En la sesión se analizó el panorama epidemiológico de las enfermedades cardiometabólicas, las cuales representan un importante reto tanto a nivel global como en México.

Se resaltó que la mayoría de los factores de riesgo son modificables, por lo que resulta esencial continuar fortaleciendo la educación de la población sobre su prevención, fomentar estilos de vida saludables y acudir a los Centros de Salud para la detección oportuna de padecimientos como la hipertensión arterial y la diabetes.