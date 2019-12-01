Realiza SESA Jornada Farmacéutica en Querétaro

Realiza SESA Jornada Farmacéutica en Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2025 a las 08:26:51
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 1 de octubre del 2025.- La Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro, informa que a través del personal del Hospital General de Jalpan se realiza la Jornada de Capacitación Farmacéutica dirigida a personal farmacéutico, médico, de enfermería y químicos.

Con el objetivo de fortalecer habilidades y destrezas para incrementar la calidad de la atención a los pacientes internados en el nosocomio. Participan 130 profesionales de la salud.

Durante las sesiones del evento académico con duración de 16 horas se analizarán temas como: farmacovigilancia, farmacia hospitalaria, el rol del farmacéutico en la seguridad del paciente, manejo inicial del paciente intoxicado en urgencias, manejo del paciente con Enfermedad Vascular Cerebral, protocolos de uso racional de antibióticos, Eventos adversos, uso de faboterapéuticos, entre otros. Coordinó las actividades el director del Hospital, Alejandro Castro Cázares.

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Tiquicheo, Michoacán sigue búsqueda de senderista desaparecido
En asalto, quitan la vida a mando policial del Estado de México
Sujetos armados asaltan tienda Sanborns en la colonia Del Valle en CDMX
Ultiman a un individuo en Uruapan, Michoacán; en su huida los responsables hieren a dos policías
Más información de la categoria
Isaac del Toro, cuarto en el ranking mundial de ciclismo; nunca un mexicano había sido top 10
Trasladan a hijo de Nemesio Oseguera Cervantes a prisión donde se encuentra Joaquín Guzmán
Israel lanza "última advertencia" para que abandonen la ciudad de Gaza
Ultiman a un individuo en Uruapan, Michoacán; en su huida los responsables hieren a dos policías
Comentarios