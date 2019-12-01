Realiza SESA Jornada Farmacéutica en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2025 a las 08:26:51

Querétaro, Querétaro, 1 de octubre del 2025.- La Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro, informa que a través del personal del Hospital General de Jalpan se realiza la Jornada de Capacitación Farmacéutica dirigida a personal farmacéutico, médico, de enfermería y químicos.

Con el objetivo de fortalecer habilidades y destrezas para incrementar la calidad de la atención a los pacientes internados en el nosocomio. Participan 130 profesionales de la salud.

Durante las sesiones del evento académico con duración de 16 horas se analizarán temas como: farmacovigilancia, farmacia hospitalaria, el rol del farmacéutico en la seguridad del paciente, manejo inicial del paciente intoxicado en urgencias, manejo del paciente con Enfermedad Vascular Cerebral, protocolos de uso racional de antibióticos, Eventos adversos, uso de faboterapéuticos, entre otros. Coordinó las actividades el director del Hospital, Alejandro Castro Cázares.