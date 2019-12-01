Realiza ISSSTE programa enfocado en garantizar derechos humanos en la atención médica

Ciudad de México, a 21 de enero de 2026.- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a cargo del director general Martí Batres Guadarrama, inició el "Programa Integral de Capacitación en Derechos Humanos y Trato Digno ISSSTE-CNDH (2026-2030)", cuyo objetivo es fortalecer las capacidades del personal del organismo para prevenir, atender y erradicar violaciones a los derechos humanos en la prestación de los servicios de salud.

El programa, que comenzó el lunes 19 de enero, cuenta con 12 etapas de formación académica y al momento tiene un registro de 5 mil servidores públicos del ISSSTE que participarán para coadyuvar en la Estrategia Nacional del Trato Digno, promovida en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante el acto de inauguración, la directora Estratégica de Información, Supervisión y Evaluación, Rocío del Pilar Villarauz Martínez, acompañada por el director general de Educación en Derechos Humanos de la CNDH, Juan Manuel Estrada Juárez, señaló que este esfuerzo fortalecerá la atención médica.

“Arranca el ‘Programa Integral de Capacitación en Derechos Humanos y Trato Digno 2026–2030’ con una ruta formativa para fortalecer el primer contacto, humanizar la atención y eliminar barreras en los servicios de salud del ISSSTE”, subrayó.

Como parte de las actividades, celebradas en el Auditorio del Centro Médico Nacional (CMN) “20 de Noviembre”, se impartió la Conferencia Magistral “Derechos Humanos en la Administración Pública: Garantías y Desafíos del Derecho a la Salud”, a cargo de la experta en pedagogía aplicada al aprendizaje y difusión del respeto de los Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Áurea Minerva Moraga Alejo.

Durante la charla estuvieron presentes, por parte del ISSSTE, la directora del CMN “20 de Noviembre”, Lecsy Macedo Calvill, así como los titulares de las subdirecciones de Atención a la Derechohabiencia y de Aseguramiento de la Salud, Rocío Vilchis Espinosa y Elí Evangelista Martínez, respectivamente. También se encontraron subdirectores médicos y administrativos regionales y estatales, así como directores de hospitales regionales del Instituto.

Cabe mencionar que el programa está dirigido al personal que atiende a la derechohabiencia en las unidades médicas y está distribuido en cinco grupos o perfiles de acuerdo con las funciones que realizan.

Entre los temas que se abordarán, destaca derechos humanos en la atención a la salud; trazabilidad de expedientes; uso de evidencias; control interno; derecho a la información; lenguaje incluyente; técnicas de acompañamiento; mapeo de competencias; diseño de campañas preventivas; tención inclusiva; ajustes razonables; derechos de niñas, niños y adolescentes; protocolos para población con discapacidad; lenguaje accesible, así como estrategias para prevenir la discriminación.