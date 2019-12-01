Entrada de Frente frío 33 afectará a varios estados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Febrero de 2026 a las 07:27:55

Ciudad de México, a 3 de febrero 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que el Frente frío número 33 ingresará al país sobre el norte y noreste de México y generará ambiente frío a muy frío.

Por otra parte, canales de baja presión en la península de Yucatán, sureste y occidente del país generarán intervalos de chubascos con descargas eléctricas en Michoacán, Estado de México, Guerrero y Oaxaca.

Pronóstico de lluvias para el 3 de febrero de 2026:

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Michoacán, Estado de México, Guerrero y Oaxaca.

: Michoacán, Estado de México, Guerrero y Oaxaca. Aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, Veracruz (Huasteca Alta), Jalisco, Colima, Ciudad de México, Puebla, Chiapas y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

De 35 a 40 °C : Sinaloa, Michoacán, Guerrero y Oaxaca (costa).

: Sinaloa, Michoacán, Guerrero y Oaxaca (costa). De 30 a 35 °C: Baja California Sur, Durango (noroeste), Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste) y Chiapas (costa).

Pronóstico de temperaturas mínimas para este martes: