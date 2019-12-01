Entrada de Frente frío 33 afectará a varios estados

Ciudad de México, a 3 de febrero 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que el Frente frío número 33 ingresará al país sobre el norte y noreste de México y generará ambiente frío a muy frío.
Por otra parte, canales de baja presión en la península de Yucatán, sureste y occidente del país generarán intervalos de chubascos con descargas eléctricas en Michoacán, Estado de México, Guerrero y Oaxaca.
Pronóstico de lluvias para el 3 de febrero de 2026:
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Michoacán, Estado de México, Guerrero y Oaxaca.
- Aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, Veracruz (Huasteca Alta), Jalisco, Colima, Ciudad de México, Puebla, Chiapas y Quintana Roo.
Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:
- De 35 a 40 °C: Sinaloa, Michoacán, Guerrero y Oaxaca (costa).
- De 30 a 35 °C: Baja California Sur, Durango (noroeste), Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste) y Chiapas (costa).
Pronóstico de temperaturas mínimas para este martes:
- De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.
- De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
- De 0 a 5 °C: zonas serranas de Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.